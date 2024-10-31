"أنسى علاقتي مع ساديو ماني بسبب الهلال" .. خاليدو كوليبالي يرشح زميله لـ"الكرة الذهبية" ويكشف حقيقة ندمه على هذا القرار!

ماذا قال خاليدو كوليبالي؟!..

اختار النجم السنغالي الدولي خاليدو كوليبالي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، أحد زملائه؛ كـ"مرشح قوي" للتتويج بجائزة "الكرة الذهبية"، في المستقبل.

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جائزة "الكرة الذهبية" أصبحت تثير الجدل على مستوى العالم أجمع؛ خاصة في نسختها الأخيرة، التي توّج بها الإسباني رودري، متوسط ميدان نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، على الرغم من أن كل الترشيحات كانت تتجه إلى الساحر البرازيلي فينيسيوس جونيور، ساحر العملاق الإسباني ريال مدريد.

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واعتبر كوليبالي في تصريحات مع "givemesport"، مساء اليوم الخميس، أن النجم الدولي نيكولاس جاكسون، زميله في منتخب السنغال، ومهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي، قادر على التتويج بـ"الكرة الذهبية".

وقال مدافع الزعيم الهلالي: "أنا أحب جاكسون كثيرًا، وأتحدث معه باستمرار.. أحاول أن أعطيه بعض النصائح؛ لأنني أعرف مدى صعوبة الانتقال من فياريال الإسباني، إلى فريق كبير بحجم تشيلسي".

وطلب خاليدو كوليبالي من جاكسون، أن يضع في "ذهنه" أنه قادر على أن يصبح أفضل لاعب في العالم؛ لافتًا إلى أن جميع النجوم الذين توجوا بـ"الكرة الذهبية"، كانوا يضعون هذا الهدف أمامهم دائمًا.

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وأضاف كوليبالي: "أقول لنيكولاس (أنظر إلى ساديو ماني ومسيرته.. لابد أن تكون الأفضل في السنغال أولًا ثم تتوج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا، على أن تبدأ التخطيط بعدها للكرة الذهبية)".

كوليبالي يتحدث عن علاقته مع ماني وحقيقة الندم على اختياراته

وعن السنغالي ماني الذي يلعب في صفوف الغريم الأزلي النصر السعودي.. شدد كوليبالي على أن ساديو بمثابة "الأخ" بالنسبة له؛ حيث يتحدثان كثيرًا خارج المستطيل الأخضر.

وأشار مدافع الهلال إلى أنه لم يتحدث مع ماني، طوال الأسبوع الحالي؛ بسبب ديربي الرياض المرتقب، مساء غدٍ الجمعة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وشدد على أنه داخل أرضية الملعب، ينسى علاقته القوية بساديو ماني، ويركز فقط على إيقاف خطورته؛ من أجل مساعدة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، على تحقيق الفوز.

ونفى خاليدو كوليبالي شعوره بـ"الندم"، في أي اختيار اتخذه خلال مسيرته الكروية، ومنها الانتقال إلى نادي تشيلسي في صيف عام 2022، قادمًا من نابولي الإيطالي؛ قائلًا: "فخر لي اللعب لهذا الفريق.. كنت أتوقع فقط أن مسيرتي معه ستكون أفضل، ولكنني لست نادمًا على شيء".

واختتم كوليبالي تصريحاته، بالتأكيد على أنه "أغلق" صفحة الفريق الإنجليزي نهائيًا، ويركز حاليًا على الهلال فقط، والذي كتب معه التاريخ خلال الموسم الماضي، ومع مطلع العام الرياضي الحالي.

جدير بالذكر أن كوليبالي لعب في صفوف تشيلسي، في موسم 2022-2023، قبل الانتقال إلى الهلال الذي توج معه بالثلاثية المحلية التاريخية، العام الرياضي الماضي، ثم كأس السوبر السعودي 2024-2025.