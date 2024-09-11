خالد العيسى: اسألوا "الصندوق" عن استثناءات فهد بن نافل ومن يهاجمني غير أهلاوي!

رئيس الأهلي يُدافع عن نفسه أمام الجماهير

رفض خالد العيسى رئيس الأهلي، الرد على سبب منح فهد بن نافل رئيس الهلال استثناءات في الصلاحيات عن باقي الأندية، متحدثًا عن غضب جماهير ضده.

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وقال رئيس الأهلي خلال حديثه مع برنامج "كورة روتانا": "أرفض كلمة ليس له صلاحيات لأن لها مدلول آخر".

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وعن غضب جماهير الأهلي ضده رد العيسى: "نتاج فئة تقود الجماهير، وإكس منصة اجتماعية ولا تعرف من يتحدث هل هذا شخص أهلاوي أم غير أهلاوي أم مندس أو شخص يُريد بث البلبلة، وهناك جماهير التي تعشق الراقي وتنساق وراء تلك الأمور".

وأضاف: "الاعتراض على صلاحيات منصب الرئيس، إذا افترضنا أن هذا المنصب بلا صلاحيات إذا لم الأزمة سواء تواجد خالد أو أي شخص آخر؟".

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ورد خالد عن على الصلاحيات التي يمتلكها قائلًا: "الجهات المنظمة واضحة ولا يمكن كسرها وأي شخص سيجلس على الكرسي سيتخذ نفس القرارات".

وواصل: "صلاحيات فهد بن نافل رئيس الهلال؟ هذه تسأل الجهة المنظمة لما منح رئيس نادي صلاحيات عن باقي الأندية الأخرى، أنا أشوفها والجميع يراها".

واستطرد قائلًا: "تحدثت مع الصندوق بخصوص الصلاحيات، ولكن لا أنتزع صلاحيات غيري أخذها بالمحبة".

واختتم العيسى تصريحاته في هذا الملف قائلًا: "لم يستطع أحد يقف أمامي في انتخابات الأهلي بنظام وزارة الرياضة، وفزت بجميع المعايير وليس بالأموال".