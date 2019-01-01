قبل خالد بوطيب - أزارو والنجدي أشهر وأبرز المغاربة في الدوري المصري

سينضم إلى قائمة اللاعبين المغاربة الذي مروا من خلال مصر

فيسبوك تويتر ماجد جزر

حسم مسؤولو نادي الزمالك ، صفقة انضمام المغربي خالد بوطيب، لاعب فريق نادى ملاطية سبور التركي مقابل 3 ملايين يورو نظير الاستغناء عن خدماته خلال الميركاتو الشتوي.

وبتواجد اللاعب المنتظر في منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، سينضم إلى قائمة اللاعبين المغاربة الذي مروا من خلال مصر.

ويبقى المغربي الأشهر حالياً في الكرة المصرية، اللاعب وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي وهداف الدوري المصري الموسم الماضي. اختيارات المحررين جول 25 | كيكي سيتين: أي مدرب يحلم بلاعب مثل عيسى ماندي وبيتيس يحلم بالأبطال

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ولكن قبل هذا الثنائي يتواجد أكثر من لاعب مغربي سبقهم في الدوري المصري، وكانت البداية مع عبدالقادر البرازي حارس مرمى المنتخب المغربي، الذي انتقل لنادي الإسماعيلي عام 1998، تألق خلالها وقاد الدراويش نحو تحقيق لقب كأس مصر مع الفريق، قبل أن يرحل عام 2001 عقب قرار اتحاد الكرة المصري منع استقطاب حراس مرمى أجانب.

النادي الآخر الذي ضم مغاربة كان الكروم السكندري الجميع بإعلان ضم المغربيين توفيق أدموحي وسعيد ميلودي عام 2003، قبل أن ينتقلا إلى فريق بلدية المحلة.

وتألق أدموحي وقدم مستويات كبيرة لينضم بعدها إلى نادي بتروجت.، فيما لم يقدم ميلودي الأداء الجيد ليرحل بعدها عن الدوري المصري.

عام 2004، شهد تعاقد نادي أسمنت السويس مع المغربي صلاح البليون، لكنه لم يحصل على الفرصة الكافية في المشاركة بالمباريات، ليرحل سريعاً.

مصادر قنوات بيين سبورت التركية: مالاتيا سبور وافق على انتقال بو طيب للزمالك.. الصفقة على وشك الإتمام ✍️ pic.twitter.com/h2C5hs2q0X — جول مصر (@goaleg) January 2, 2019

كما ضم الإسماعيلي المهاجم المغربي عبد السلام بن جلون عام 2009 إلا أنه لم يشارك كثيرًا ورحل في العام التالي عائدًا إلى المغرب.

عام 2010، شهد تعاقد نادي مصر المقاصة مع عمر النجدي من فريق الرجاء البيضاوي، ليصبح النجدي أبرز المغاربة في الدوري المصري حيث تألق مع الفريق الفيومي قبل أن يعود مجدداً لفريقه المغربي في صيف 2012 عقب توقف النشاط الرياضي في مصر بسبب الظروف السياسية، فيما عاد النجدي عقب انتظام مسابقة الدوري للعب بصفوف مصر المقاصة عام 2014، ليقضي موسمين قبل أن يرحل عام 2016، وعاد مؤخراً إلى نادي بتروجيت، قبل أن يعود لنادي اتحاد طنجة المغربي.

أخر اللاعبين قبل خالد بوطيب كان وليد أزارو الذي بدأ بشكل غير مرضي لجماهير الأهلي، إلا أنه انفجر بعد ذلك مع الفريق وتمكن من التربع على صدارة هدافي الفريق، وكذلك حصد جائزة هداف الدوري المصري الموسم الماضي.