"سنتخذ الإجراءات الرادعة" .. نائب رئيس النصر يتوعد المسيئين ويرفض التجاوزات

رسالة قوية من نائب رئيس النصر

وجه خالد المالك نائب رئيس نادي النصر، رسالة قوية إلى كل المسيئين لناديه خلال الفترة الماضية، متوعدًا إياهم بالردع، باتخاذه بعض القرارات الحازمة.

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وشهدت الفترة الماضية بعض السخرية والتجاوزات من جانب الجماهير والإعلاميين، ضد نادي النصر، بسبب ابتعاد الفريق عن المنافسة على لقب دوري روشن السعودي، والخروج من كأس خادم الحرمين الشريفين.

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وكتب المالك عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، تغريدة يتوعد فيها كل من أساء وقلل من نادي النصر خلال الفترة الماضية.

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وجاء نص التغريدة كالآتي: "النصر كيان عظيم جدًا، يقف خلفه رجال وجماهير كبيرة ومحبة وعاشقة له، ولا يقبل الإساءة والتقليل منه أبدًا أبدًا".

وأضاف: "لكل متجاوز على الكيان، تأكد أننا لا نرى ولا نسمح، وسيتم اتخاذ الإجراءات لردع مثل هذه التجاوزات".