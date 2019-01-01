خالد الغامدي يفتح النار على إدارة النصر

الإدارة تسببت في حرمانه من دخول الحصة التدريبية التي سبقت مباراة الأنصار في كأس الملك

فيسبوك تويتر ماجد جزر

فتح خالد الغامدي، لاعب نادي النصر، النار على مسؤولي وإدارة النادي على خلفية غموض مصير اللاعب مع النادي خلال الفترة المقبلة.

اللاعب ظهر في قناة "العربية" وقال في تصريحاته أن الإدارة تسببت في حرمانه من دخول الحصة التدريبية التي سبقت مباراة الأنصار في كأس الملك.

وأضاف أن محسن الحارثي، مدير الكرة بالفريق الأول، إلى أن هناك توجيهات تمنعه من الدخول إلى ملعب التدريب، وذلك في أول حصة تدريبية للمدرب الجديد. اختيارات المحررين مع بداية سوق الانتقالات الشتوية 2019 .. ماذا يحتاج ليفربول لتدعيم صفوفه؟

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الغامدي رد على الأنباء المتداولة بشأن بتسريب أخبار النادي وتشكيلة الفريق قبل المباريات، وقال : تواجدت داخل جدران النصر 8 سنوات ولا يمكن أن أضره.

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(📸: @AlNassrFC ) pic.twitter.com/IB4TpBuw31 — موقع قول السعودي (@GoalSA) January 17, 2019

وأنهى اللاعب تصريحاته : منعت من التحدث مع رئيس النادي، سعود آل سويلم، بعد الموقف الذي حدث معي، ومتأكد من أنه وصلته معلومات خاطئة عن ما جرى، والموقف يؤكد أنني أصبحت لاعبا غير مرغوب فيه بالنادي.