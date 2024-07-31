"وسط صمت خالد العيسى" .. الكشف عن أزمة خطيرة في الأهلي وتحذير من القادم!

رسالة تحذير شديدة اللهجة عن أوضاع النادي الأهلي..

كشف الإعلامي الرياضي أحمد الشمراني، عن "أزمة خطيرة" داخل النادي الأهلي السعودي، قبل بداية الموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

الأهلي يستعد لموسم شاق في مختلف الألعاب الرياضية، وخاصة منافسات كرة القدم؛ التي تشهد مشاركة الفريق الأول في 4 بطولات رسمية "دوري روشن للمحترفين، النخبة الآسيوية، كأس الملك والسوبر السعودي".

الشمراني أعلن في مقطع فيديو مساء اليوم الأربعاء، رحيل عدد كبير من نجوم الأهلي "المهمين" في مختلف الألعاب، إلى الفرق السعودية المنافسة؛ قائلًا: "عندما سألنا رئيس النادي خالد العيسى، أكد على أنها ليست مسؤوليته".

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وبعيدًا عن الألعاب المختلفة.. حذر الإعلامي الرياضي الأهلاوي، من "سوء الإعداد" الحالي للفريق الأول لكرة القدم؛ مشددًا على أنه سيؤدي إلى موسم كارثي.

وحمّل أحمد الشمراني، العيسى والرئيس التنفيذي للنادي "البريطاني" رون جورلي، بالإضافة إلى لجنة الاستقطابات السعودية والمدرب الألماني ماتياس يايسله، مسؤولية سوء إعداد الفريق الأهلاوي.

وطلب الشمراني من رئيس الأهلي، الخروج علنًا أمام وسائل الإعلام والجماهير، للاعتراف بأنه "لا يملك" أي صلاحيات لاتخاذ القرارات داخل النادي؛ لأن صمته يجعله شريكًا فيما يتعرض له الراقي من كوارث.

جدير بالذكر أن الأهلي "هبط" لأول مرة في تاريخه، في موسم 2022-2023، والذي لعب خلاله بمسابقة دوري يلو للدرجة الأولى، قبل أن يعود في الصيف الماضي بين "الكبار" مجددًا.