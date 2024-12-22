نجح بالاختبار الصعب وفشل في الأسهل .. خالد الطريس "ظلم" عمان أمام الكويت بشهادة جمال الغندور!

رغم كل شيء، أدار الحكم السعودي مباراة جيدة، نال عليها إشادة الكثيرين..

نال الحكم السعودي خالد الطريس شرف إطلاق صافرة انطلاق النسخة الـ26 من كأس الخليج العربي الكويت 2024 "خليجي 26"، أمس السبت، في اللقاء الافتتاحي بين الكويت وعمان.

المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، على استاد جابر الأحمد الدولي، إذ افتتح المنتخب الكويتي المباراة بهدف يوسف السلمان في الدقيقة 34، قبل أن يتعادل عصام الصبحي لعمان في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول.

لكن قبل الهدفين، وتحديدًا في الدقيقة 21 من عمر المواجهة، قام أحد لاعبي الكويت بتدخل عنيف على قدم منافسه على حدود منطقة الجزاء من الجهة اليمنى للمنتخب العماني، وهو القرار الذي لم يحتسب به أي خطأ.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن المصري جمال الغندور؛ المستشار التحكيمي لبرنامج "المنتصف"، أكد أنه تلك اللقطة - حتى وأن كانت الكرة قد خرجت بالفعل من قدم اللاعب العماني - إلا أنه تعرض لتدخل متهور من قبل منافسه، لذا كان يتوجب على الطريس إشهار الكارت الأصفر في وجه لاعب الكويت مع احتساب ركلة حرة مباشرة لصالح الأحمر.

تلك اللقطة - رغم فشل الطريس بها - ربما كانت أسهل من الاختبار التالي الذي تعرض له الحكم السعودي في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع من عمر الشوط الأول، والتي طالب بها العمانيين احتساب ضربة جزاء لهم وهو ما رفضه الحكم.

مطالب العمانيين أتت بعدما اصطدمت الكرة في يد لاعب الكويت إلا أن الغندور وكذلك فهد المرداسي؛ المستشار التحكيمي لقناة "إس إس سي"، اتفقا على أن الطريس نجح في هذا الاختبار، كون الكرة ارتدت من قدم لاعب الأزرق إلى يده من مسافة قريبة، أي أنه ليس لمس متعمد، بجانب أن اليد في وضعها الطبيعي.

يذكر أن جميع فرق المجموعة الأولى التي تضم الكويت وعمان، تتساوى حاليًا في النقاط برصيد نقطة واحدة بعد تعادل قطر والإمارات كذلك بالأمس.