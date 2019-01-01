رسميًا | خالد الدبل رئيسًا للاتفاق بالتزكية

الأمر حسم رسميًا اليوم الأحد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن اليوم الأحد رسميًا عن فوز خالد الدبل برئاسة نادي الاتفاق السعودي بالتزكية للمواسم الأربعة القادمة.

وفاز الدبل مع قائمته الانتخابية لمجلس الإدارة، والذي ضم كلًا من حاتم بن حسن المسحل نائبًا للرئيس والأعضاء معاذ بن ماجد العوهلي ومحمد بن سعد الدعلان القحطاني وعمر بن عبدالله باخشوين وعبدالرحمن بن عبد اللطيف المعيبد ووليد بن عامر الرميح وإبراهيم بن جاسم آل سالم وزياد بن عبدالله البقشي.

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وأوضح النادي في بيانه الرسمي أن نصاب الجمعية العمومية اكتمل بحضور الأعضاء الذين يمتلكون 3204 صوتًا من مجمل الأعضاء الذين يحق لهم التصويت والبالغ عددهم 5959 صوتًا.

وأبدى الدبل سعادته واعتزازه بتولي رئاسة الاتفاق، مؤكدًا أن العمل من أجل النادي هو هدفه وقائمته الرئيسي ومشددًا على أن دعم الجماهير هو المحرك الأساسي لتحقيق كل ما يتمناه محبي النادي.