العدالة لم يكتف بالمثلوثي ويُنافس النصر على العويشير

الفريق الصاعد لدوري المحترفين السعودي يُواصل نشاطه في الميركاتو

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

لم يكتف فريق العدالة السعودي الصاعد لدوري المحترفين في الموسم القادم بالتعاقد مع حارس المرمى التونسي "أيمن المثلوثي"، بل يسعى لضم عبد الله العويشير المطلوب في النصر.

المثلوثي سبق له اللعب في السعودية مع الباطن خلال النصف الثاني من موسم 2017-2018، قبل أن يعود لتونس وتحديدًا للإفريقي ويُوقع له لموسمين، لكنه لم يحصل على الكثير من المباريات في الموسم الماضي مما أحيا لديه فكرة العودة للسعودية.

وقد نجحت إدارة العدالة في التوصل لاتفاق معه، كما اقتربت كثيرًا من ضم أحمد الناظري لاعب الفتح، ذلك ضمن سعيها لدعم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

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صحيفة الاقتصادية السعودية أوضحت أن النادي لم يكتف بالتعاقد مع المثلوثي ويسعى حاليًا لضم عبد الله العويشير حارس المرمى المنتهي عقده مع أحد والمطلوب في فريقه السابق "النصر".

كان صاحب الـ27 عامًا قد انضم للنصر بداية الموسم الماضي قادمًا في صفقة مجانية من الفتح، لكنه لم يحظ بفرصة جيدة مما دعاه للرحيل في فبراير الماضي لأحد، وقد انضم للنادي كلاعبٍ هاوٍ حتى نهاية الموسم بعدما فسخ عقده بالتراضي مع العالمي.

ولفت العويشير الأنظار بأدائه الجيد جدًا مع أحد، رغم أن الفريق هبط في النهاية لدوري الدرجة الأولى، مما جعله هدفًا لعدد من الأندية أبرزها النصر الذي يريده إعادته برغبة من المدرب روي فيتوريا، لكن التقارير الصحفية تتحدث عن رغبة اللاعب في البقاء في محافظة الإحساء مما يُرجح انضمامه للعدالة.