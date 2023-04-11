خافيير تيباس يدين فعل فالفيردي وريال مدريد يدعم لاعبه!

ريال مدريد يقف بجانب لاعبه بعد حادث تعدٍ!

أدان رئيس رابطة الدوري الإسباني، خافيير تيباس، لاعب ريال مدريد فيديريكو فالفيردي، عن واقعة اعتدائه على لاعب فياريال أليكس بايينا.

وكان قد تعدى لاعب ريال مدريد على بايينا، بعد تعليق مهين منه على ابن فالفيردي، عقب مباراة الفريقين السبت الماضي، والتي انتهت بفوز فياريال.

وأدان تيباس الواقعة، حيث صرح لموقع "Relevo" قائلًا:" الحقيقة أن الاستفزاز ليس مبررًا للتعدي أبدًا"

وأردف:" سيكون ذلك تأييدًا للعنف إن دعمنا فعل فالفيردي، بعد المباراة أبلغ بايينا الشرطة بالاعتداء، وسنقدم كل الدعم للاعب فياريال".

على الجانب الآخر، تعهد ريال مدريد حتى الآن بدعم فالفيردي، رغم إدانة رابطة الدوري الإسباني للفعل.

يذكر أن أصدر لاعب فياريال بيانًا أكد فيه تعرضه للهجوم بعد المباراة، كما كشف عن تلقيه تهديدات بالقتل هو وعائلته بعد الحادث.