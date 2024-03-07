"استوعبت الخطأ" .. تيباس يحول انتقاداته إلى مديح للسعودية بشأن السوبر الإسباني!

رئيس رابطة الدوري الإسباني يكشف عن التعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم ووزارة الرياضة

اعترف خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني بالخطأ بشأن التصريحات التي كان ينتقد فيها السعودية، بعد أن قامت بتنظيم بطولة كأس السوبر الإسباني السنوات الماضية، مُنهالًا بالمديح على تطور المملكة وسعيها لنمو الرياضة فيها.

وكان تيباس مُعارضًا بشدة فكرة تنظيم بطولة كأس السوبر الإسباني في السعودية، حيث أكد على أنه ليس المكان المناسب للبطولة لأنه لن يجرّ الأرباح المالية المتوقعة.

وقال تيباس خلال تصريحات لصحيفة "عرب نيوز": "نقل كأس السوبر الإسباني إلى السعودية كان مفيدًا لكرة القدم الإسبانية، وسيكون هناك المزيد من التعاون بين الاتحادين السعودي والإسباني".

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وأضاف خافيير: "في البداية كان هناك بعض الانتقادات، ولكن الآن تم استيعابها بشكل مثالي، وأعتقد كانت جيدة جدًا لكرة القدم الإسبانية".

وواصل: "لقد انتقلت منافسة بهذا المستوى إلى السعودية، وهي دولة لديها رغبة رائعة في نمو كرة القدم، ومن الأفضل الذهاب إلى الأماكن التي تُريد النمو مثل السعودية، من الذهاب إلى أماكن أخرى، وهذا الأمر يحتاج إلى الكثير من الترويج".

واختتم تيباس تصريحاته قائلًا: "سيكون هناك تعاون بين الاتحادين السعودي والإسباني، سيساعد في تطوير الجيل القادم من المواهب، حيث نتعاون مع وزارة الرياضة لتطوير اللاعبين تحت 18 عامًا، فهم المستقبل".