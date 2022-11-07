خاص | إيسيان: غانا ستكون مفاجأة كأس العالم والبطولة لألمانيا!

مايكل إيسيان يرى أن منتخب بلاده يستطيع الذهاب بعيدًا في كأس العالم ويكشف عن الأفضل من وجهة نظره!

يرى مايكل إيسيان نجم تشيلسي وريال مدريد ومنتخب غانا السابق والمدرب المساعد في فريق نوردشيلاند الدنماركي أن منتخب بلاده يستطيع أن يكون مفاجأة بطولة كأس العالم في قطر بعد أيام.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها خلال حوار خاص مع GOAL خلال إطلاق أكاديمية "Right to Dream" في مصر.

الأكاديمية التابعة لنادي نوردشيلاند الدنماركي كانت إحدى أبرز الأكاديميات في العالم في السنوات الماضية وخرج منها مجموعة كبيرة من النجوم أمثال محمد كودوس وميكيل دامسجارد وغيرهم.

إيسيان تطرق في الحوار للحديث عن عدة أمور من ضمنها مشاركة غانا في كأس العالم وعمله مع "Right to Dream" ونوردشيلاند وغيرها من الأمور.

الجزء الثاني من الحوار: إيسيان: بنزيما وصلاح الأفضل .. والجميع يعرف علاقتي بمورينيو

فيما يلي إليكم الحوار:

إلى أي مدى تستطيع غانا أن تصل في كأس العالم بقطر هذا الشتاء برأيك؟

أعتقد أننا نلعب في مجموعة صعبة للغاية، لكن في ذلك النوع من البطولات كل شيء ممكن ووارد، عليهم أن يقدموا أفضل ما لديهم، بعد ذلك سنرى ما الذي سيحدث.

ما هي النصيحة التي تريد أن تعطيها للفريق؟

نصيحتي لهم أن يتمتعوا بالاتحاد سويًا كفريق، وأن يتبعوا خطة اللعب، وأن يقدموا أفضل ما لديهم؟

هل هناك أي جوانب ترى أن الفريق في حاجة إلى تطويرها؟

هناك دائمًا مساحة للتطوير، وأنا متأكد أن ذلك ما سيحدث بمرور المباريات، سنرى إلى أي حد سيصلون.

من في رأيك سيتوج هذا العام في قطر؟

هذا سؤال صعب للغاية، أعني أن هناك الكثير من الفرق، مثل البرازيل والأرجنتين وألمانيا، سنرى ما الذي سيحدث، سيكون الأمر صعبًا أن نتوقع، علينا أن ننتظر ونرى!

أعطنا اسمًا واحدًا فقط!

حسنًا، ألمانيا!

من سيكون مفاجأة البطولة؟

غانا، سأميل لبلادي هنا.

ما الذي جذبك للعمل مع نوردشيلاند و"رايت تو دريم"؟

أنا أعرف المالك، وعندما جاءت الفرصة أحببت الفكرة، وكوني لاعب سابق ذلك يمنحني الفرصة لأعطي بعض مما أملك للأجيال الجديدة، ووافقت فورًا.

ما مدى أهمية إطلاق أكاديمية "رايت تو دريم" في مصر بالنسبة لشمال إفريقيا؟

أعتقد أن الأكاديمية ستساعد الكثير من الأشخاص على أن يحققوا ما يريدونه لمسيرتهم، وأن يجعلوا منها أمرًا مدعاة للفخر، وستساعد الكثير من الأطفال الصغار في مصر.

نوردشيلاند هو الفريق صاحب معدل الأعمال الأقل في أوروبا، كيف هو تدريب النجوم في ذلك العمر؟

الأمر غريب بعض الشيء، ففريقنا صغير للغاية، لكن من المذهل العمل معهم داخل وخارج الملعب، هناك ترابط وتواصل قوي بيننا، وعندما تشاهدهم يلعبون تدرك على الفور إنهم تعلموا بشكل جيد.