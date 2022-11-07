خاص | إيسيان: بنزيما وصلاح الأفضل .. والجميع يعرف علاقتي بمورينيو

لعبة ممتعة مع مايكل إيسيان يكشف من خلالها الأفضل في العالم من وجهة نظره.

ضمن حوار GOAL مع نجم تشيلسي السابق مايكل إيسيان خضنا لعبة معه حول تفضيلاته، نصفها لم يكن عليه حتى أن يتحدث ليوضح لنا خياراته، والنصف الآخر كان يجب أن يوضح لنا بما هو أكثر من مجرد الحركة.

الحوار الخاص كان خلال إطلاق أكاديمية "Right to Dream" في مصر، وهي تابعة لنادي نوردشيلاند الدنماركي وكانت إحدى أبرز الأكاديميات في العالم في السنوات الماضية وخرج منها مجموعة كبيرة من النجوم أمثال محمد كودوس وميكيل دامسجارد وغيرهم.

الجزء الأول من الحوار: إيسيان: غانا ستكون مفاجأة كأس العالم والبطولة لألمانيا!

الأفضل!

عندما سألنا إيسيان عن أفضل لاعب واجهه قال: "من الصعب أن أقرر، هناك تشافي وإنييستا وجيرارد، لكن دائمًا سأقول بول سكولز كان الأصعب بين الجميع".

وعن أفضل من لعب بجواره أضاف: "أحب كل زملائي، من الصعب الاختيار لكنني سأضع فرانك لامبارد في المقدمة، كان يلعب في وسط الملعب ويسجل الكثير من الأهداف واستمر في فعل ذلك كل موسم، وكانت أهدافه مذهلة".

وعند السؤال عن أفضل مدرب عمل معه جاءت إجابته كالتالي: كل مدرب عملت معه لعب دورًا كبيرًا في مسيرتي، لكن الجميع يعلم علاقتي بمورينيو، لذا سأختاره".

وكانت المفاجأة عندما اختار ملاعب أحد أكبر الفرق المنافسة ليكون الأفضل له حيث قال: لقد لعبت في الكثير من الملاعب العظيمة، لكن هناك في ليفربول على ملعب أنفيلد الأجواء مدهشة".

تطرقنا للحديث عن أفضل المواهب في إفريقيا والعالم وقال إيسيان: "سأختار لاعب غاني لأفضل موهبة في القارة، اختياري هو محمد كودوس، أما الأفضل في العالم في سن صغير فهناك الكثير بالفعل، هناك مبابي وهالاند وغيرهم".

وعن أفضل ثلاثة لاعبين في العالم بالعام الماضي صرح: "كريم بنزيما، ومحمد صلاح وساديو ماني".

هذا أو ذاك؟!

في ذلك الجزء من اللعبة لم يكن على إيسيان أن يتحدث للإجابة عن الأسئلة الخاصة بنا، كل ما كان عليه هو التوجه في الاتجاه الخاص بالإجابة التي يريدها، وجاءت الأجوبة كالتالي:

هدف يأتي لك بالفوز أم صناعة هدف تأتي لك به؟ اختار الهدف.

ثلاثة أهداف ويخسر فريقك أم بطاقة حمراء تنالها بسبب منع هدف محقق ويفوز الفريق؟ اختار البطاقة الحمراء.

ليونيل ميسي أم كريستيانو رونالدو؟ تردد قليلًا قبل أن يرفض الاختيار.

محمد صلاح أم ديدييه دروجبا؟ كرر نفس الإجابة ورفض الاختيار.

الفوز بكأس العالم أم بدوري أبطال أوروبا؟ اختار كأس العالم.

هدفه في برشلونة أم هدفه في آرسنال؟ اختار الهدف في شباك آرسنال.