خاص | وكيل حكيمي عن مستقبله : من لا يريد اللعب لبايرن ميونخ؟

هل يرحل المغربي عن إنتر في الصيف؟

علق أليخاندرو كامانو وكيل أعمال المدافع المغربي أشرف حكيمي، على الأنباء التي انتشرت في الفترة الأخيرة، حول اهتمام بايرن ميونخ بضمه.

العديد من التقارير الصحفية انتشرت في الفترة الأخيرة، حول رغبة بايرن في الحصول على خدمات الدولي المغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكيل اللاعب تحدث في تصريحات خاصة لـ"جول"، ليكشف حقيقة هذه الأنباء وموقف اللاعب من شائعات رحيله عن إنتر.

ماذا قال وكيل حكيمي؟

كامانو قال في تصريحاته:"لا أعلم مصدر هذه الشائعات، ولكني لن أكون مندهشًا لو كان هناك اهتمام من بايرن بضم أشرف، ومع ذلك لم يتصل بي أحد منهم".

وأضاف:"أشرف سعيد جدًا في إنتر ولا يفكر في أي شيء آخر، ولكن من لا يريد أن يلعب لبايرن ميونخ؟

هل يريد بايرن حقًا التعاقد مع حكيمي؟

وفقًا لمعلومات "جول" فإن هناك اهتمام حقيقي من النادي الألماني بالتعاقد مع اللاعب من أجل تدعيم الجبهة اليمنى بالفريق.

ولكن الصفقة تبدو معقدة جدًا في الوقت الحالي، بسبب ارتباط حكيمي بعقد طويل المدى مع إنتر، حيث انضم للفريق الصيف الماضي، ولا يوجد هناك أي شرط جزائي بعقده.

ماذا قدم حكيمي مع إنتر هذا الموسم؟

صاحب الـ22 سنة حظى ببداية مميزة مع الفريق الإيطالي هذا الموسم، قبل أن ينخفض مستواه بشكل تدريجي خلال الأسابيع الماضية.

اللاعب نجح في تسجيل 7 أهداف وصنع 8 في 41 مباراة لعبها مع إنتر في كل البطولات حتى الآن.

ويعتبر حكيمي من أهم الأعمدة الرئيسية التي اعتمد عليها المدرب أنطونيو كونتي، لتحقيق لقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ 11 سنة.

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