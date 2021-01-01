خاص | وكيله: بيل يحب ريال مدريد رغم زيدان وعلاقته جيدة مع مورينيو

حوار حصري مع وكيل النجم الويلزي

أكد جوناثان بارنيت، وكيل النجم جاريث بيل، أن اللاعب لا يمانع العودة مجدداً إلى صفوف ريال مدريد، وأوضح أن علاقته طيبة مع مدربه في توتنهام جوزيه مورينيو.

وتوترت العلاقة مؤخراً بين بيل ومورينيو في أعقاب تكهنات المدير الفني حول حالته البدنية وحقيقة إصابته، مما فتح باب الحديث عن عودته لريال مدريد بعد نهاية إعارته الموسمية.

وقال بارنيت حصرياً مع "جول": "لا يملك أي مشكلة مع ريال مدريد، فريق رائع، لن تكون مشكلة له أن يعود".

وأضاف: "هم من يجب أن يقرروا إذا كانوا يرغبون في عودته وإذا كان بإمكانه اللعب مع ريال مدريد وكل تلك الأمور".

وأردف الوكيل: "يجب أن نسأل الأستاذ زيدان إذا كان يريده، لا أعتقد هذا".

اقرأ أيضاً .. وكيل بيل يُحمل مورينيو مسؤولية عدم مشاركته باستمرار!

وعرج بارنيت بالحديث إلى طبيعة العلاقة مع مورينيو: "يملكان علاقة طيبة، لا يوجد مشاكل، الصحافة هي من تخلق المشاكل".

وختم: "أتوقع أن يلعب بشكل أكبر، الأمور لم تسر بشكل طيب ولكن الفريق ككل ليس جيداً".

بيل حتى الآن شارك في 16 مباراة مع سبيرز هذا الموسم، وغاب عدة مرات بسبب الإصابات.