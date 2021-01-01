مورينيو عن غياب بيل: ليس مصاباً وتصرفاته مفاجأة

المدير الفني يكشف أسباب غياب نجمه

أوضح جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام، الأسباب وراء الغياب المستمر لنجمه جاريث بيل عن لقاءات الفريق هذا الأسبوع عقب عدم ظهوره أيضاً في الخسارة من إيفرتون الأربعاء.

بيل غاب عن مباراة توتنهام ووست بروميتش الأحد في الدوري ولم يظهر في خسارة سبيرز من إيفرتون 5-4 الأربعاء بكأس الاتحاد.

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وقال مورينيو في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "من الأفضل لي أن أتحدث، الأحد لم يلعب، الإثنين فاجأني بأنه لن يتدرب لأنه يشعر بعدم راحة وسيخضع للأشعة".

وأضاف: "لم يتدرب الإثنين وتدرب الثلاثاء ولكن تم إخطاري بأنه يريد العمل مع فريق العلم الرياضي لتقوية منطقة عدم الراحة لأنه ليس مرتاحاً في منطقة عضلية، وهذا السبب أنه ليس حاضراً اليوم".

وواصل البرتغالي: "لا أظن أنها إصابة واضحة، سأقول إنه لا يشعر بالراحة لأنه لم يكن في أفضل حالاته بتلك الحصة التدريبية ولكن لا يمكن الحديث عن إصابة".

وختم: "أنا آسف، ولكن نحن في مؤتمر مباراة إيفرتون وجاريث لم يكن هنا والأمر الوحيد الذي يمكن قوله بخصوصه قلته عند السؤال بخصوصه لتوضيح الوضع الذي أنا صريح بخصوصه".

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وخسر سبيرز على يد إيفرتون 5-4 بعد التمديد للأوقات الإضافية ليودع بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي ويواصل تراجعه في المباريات الأخيرة.