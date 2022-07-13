خاص | نيمار يكشف موقفه من التعامل مع إدارة باريس

نيمار غير متسرع في التعامل مع باريس سان جيرمان

حتى الآن لا يعلم جناح فريق باريس سان جيرمان، نيمار، موقفه من حيث البقاء والاستمرار أم الرحيل من ناديه الفرنسي.

حيث تحوم الشكوك حول موقف البرازيلي خاصةً بعد تصريحات رئيس النادي، ناصر الخليفي، حول عدم معرفته لموقف نيمار.

وما أثار الشكوك مجددًا هو تصريحات المدرب الجديد كريستوف جالتييه التي أوضح فيها أنه يود تقليل عدد قائمة الفريق وصناعة التوازن.

ووفقًا لما علمه "جول" فإن اللاعب هادئ تمامًا، وليس في عجلة من أمره لمغادرة باريس سان جيرمان، على الأقل ليس قبل كأس العالم.

حيث أن نيمار لديه نية واضحة للمحافظة على مستواه ولياقته قبل انطلاق المونديال القادم بقطر في شهر نوفمبر القادم.

ومؤخرًا، خلال بث مباشر مع الجماهير، كشف المهاجم أنه تدرب بشكل مكثف في الإجازة وأظهر الكثير من التفاؤل لهذا الموسم.

لقراءة النص الأصلي من النسخة البرازيلية..

حيث قال: "هذا العام ستدخل جميع الفرص، من الركلات الحرة، من خارج المنطقة، وبالرأس، أشعر أنني بحالة جيدة، لقد تدربت كثيرًا خلال هذه الإجازة".

Neymar is out to prove the haters wrong! 🤫👀 pic.twitter.com/ejMBeKGUPP — SPORF (@Sporf) July 13, 2022

كما أدى وصول المدرب الجديد، كريستوف جالتييه، إلى تخفيف الحالة المزاجية في باريس سان جيرمان حيث حرص على الإشادة بنيمار وقال إنه يريده.

حيث أوضح: "إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم، كنت أتحدث عن إيجاد التوازن، ولدي فكرة دقيقة للغاية عما يمكن توقعه من نيمار، من الواضح أنني أريد أن يبقى نيمار معنا".

وفي الآونة الأخيرة، أعرب أشخاص مقربون من نيمار عن قلقهم من أن المناخ في باريس سان جيرمان يمكن أن يعيق طريق البرازيلي، لكن في هذه اللحظة، يسعى صاحب القميص رقم 10 إلى التركيز فقط على أهدافه.

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