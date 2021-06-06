خاص | نجم الاتحاد يتلقى عروضًا مغرية من ناديين بالعاصمة

تطورات جديدة في مفاوضات سعود عبد الحميد

يبدو أن نادي الاتحاد لن يستطيع تجديد عقد لاعبه سعود عبد الحميد، مع اقتراب نهايته، وتلقيه عروضًا مغرية من أندية بالعاصمة السعودية الرياض.

وقدم سعود عبد الحميد مستوى مميز للغاية خلال الموسم الحالي، حيث استطاع أن يصبح واحدًا من أفضل لاعبي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

من هي الأندية التي ترغب في ضم سعود عبد الحميد؟

وعلم "جول" من مصادره، أن ناديي الشباب والنصر يرغبان في ضم سعود عبد الحميد في صفقة انتقال حر، في ظل اقتراب نهاية عقده مع الاتحاد.

وأضاف المصدر أن الشباب قدم عرضًا وصل إلى 5.5 ملايين ريال سنويًا، كما قدم نادي النصر 7 ملايين ريال في الموسم الواحد، من أجل إقناع سعود عبد الحميد بالتوقيع.

العروض المقدمة من جانب ناديي الشباب والنصر، قد تقنع عبد الحميد بالتوقيع لأحدهما، وعدم تجديد التعاقد مع الاتحاد.

ما الذي يمنع عبد الحميد من التوقيع حاليًا؟

يتواجد سعود عبد الحميد في معسكر المنتخب السعودي خلال الوقت الحالي، ولن يستطيع أن يحسم أمره إلا بعد الفراغ من المشاركة مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو.

نظام التعاقدات بالمملكة العربية السعودية، ينص على عدم قدرة أي نادي التوقيع مع أي لاعب، طالما متواجدًا في معسكر المنتخب.

ما هي طلبات سعود عبد الحميد للتوقيع مع الاتحاد؟

وأكدت تقارير صحفية على أن سعود عبد الحميد يطلب من إدارة الاتحاد نفس الراتب الذي يحصل عليه ياسر الشهراني لاعب الهلال، والذي يبلغ 8.5 مليون ريال، ولكن ما تم تداوله غير صحيح.

ووفقًا لمصادر "جول" فإن سعود عبد الحميد طلب من إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، الحصول على مبلغ 6.5 ملايين ريال في الموسم الواحد.

ويتفاوض مسؤولي الاتحاد حاليًا مع اللاعب ووكيله من أجل تخفيض المبلغ، من أجل حسم تجديد تعاقده، وسط محاولات من النصر والشباب لإقناعه بالتوقيع لأحدهما.

لماذا طلب سعود عبد الحميد هذا المبلغ؟

ويتمسك سعود عبد الحميد بالحصول على المبلغ المذكور، في ظل المستوى المميز الذي ظهر به خلال الموسم الماضي، وهو الأمر الذي جعله واحدًا من العناصر الأساسية بالفريق.

وبالرغم من أنه يبلغ من العمر 21 عامًا فقط، إلا وأن سعود عبد الحميد أظهر مستوى مميز للغاية، يجبر الجميع على الموافقة على طلباته المالية.

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