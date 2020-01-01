خاص | ميسي يحسم مصيره في برشلونة بعد الكشف عن بند رحيله

ليونيل ميسي يتخذ القرار النهائي بشأن مستقبله في برشلونة وبند الرحيل هذا الصيف.

قرر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الاستمرار رفقة النادي الكتالوني خلال الموسم المقبلة وعدم تفعيل بند رحيله في الصيف.

جاء هذا بحسب ما علمت النسخة الإسبانية من جول.كوم، والتي أكدت أن موعد تفعيل ذلك البند قد مر بالفعل دون أي تحرك من قبل النجم الأرجنتيني.

وكان على ميسي أن يبلغ إدارة برشلونة بتفعيل بند رحيله في الصيف لو أراد القيام بذلك قبل تاريخ محدد، ذلك التاريخ هو الـ 30 من مايو، وهو ما لم يقم به الأرجنتيني.

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وينتهي تعاقد ميسي الحالي مع فريق برشلونة بنهاية الموسم المقبل، مما يعني أنه يستطيع التفاوض مع أي فريق آخر في يناير المقبل دون إذن الفريق الكتالوني.

وتمر العلاقة بين ميسي ورئيس برشلونة جوزيب ماريا بارتوميو بالكثير من التوتر بعد الأزمات المتتالية التي ورطت الإدارة نفسها فيها وهجومهم الضمني على اللاعبين في مناسبات عديدة.

وتشهد الفترة التي تسبق نهاية عقد ميسي الكثير من التكهنات طوال الوقت، حيث يتم ربطة مرة بإنتر الإيطالي ومرة أخرى بمانشستر سيتي الإنجليزي، أو تشيلسي.

جدير بالذكر أن المدة القانونية للإدارة الحالية تنتهي بنهاية الموسم المقبل، مما يهدد بعدم تجديد ميسي حتى تأتي الإدارة الجديدة في الموسم التالي.