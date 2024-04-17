خاص | "مذبحة المخادمة" .. خبير تحكيمي يجيب: هل تعرض الهلال للظلم أمام العين؟

قمة آسيوية مثيرة تحكيميًا..

الأردني أدهم المخادمة، حكم قمة العين الإماراتي والهلال السعودي "الآسيوية"، تعرض لهجوم كبير من بعض جماهير الفريق الأزرق، مساء اليوم الأربعاء.

المخادمة احتسب 3 "ركلات جزاء" لمصلحة العين؛ الذي فاز (4-2) على ضيفه الهلال، بملعب "هزاع بن زايد" في دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وفي هذا السياق.. أشاد الخبير التحكيمي توفيق السيد، بأداء المخادمة؛ خاصة في الشوط الأول من عمر القمة الآسيوية المثيرة.

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السيد قال في تصريحات خاصة لموقع "كووورة": "الحكم أدار الشوط الأول بشكل جيد، وتواجد في المكان المناسب خلال معظم القرارات الجدلية".

وأشار الخبير التحكيمي، إلى أن ركلة الجزاء الأولى "صحيحة"؛ بعد التدخل المتهور من حارس مرمى الهلال محمد العويس، على لاعب العين، مؤكدًا على أن إشهار "البطاقة الصفراء" وليس الحمراء، كان قرارًا موفقًا.

وبخصوص الركلة الثانية.. أكد على أنها صحيحة 100%؛ حيث قام المدافع علي البليهي، بعرقلة لاعب العين، داخل منطقة الـ18.

وأضاف توفيق السيد: "لكن كان على الحكم أدهم المخادمة، عدم العودة إلى تقنية الفيديو؛ إلا في حسم وجود (تسلل) من عدمه، وليس للتأكد من العرقلة الواضحة".

وأخيرًا.. أعلن السيد، صحة ركلة جزاء العين الثالثة ضد الهلال؛ بعد عرقلة متعمدة من المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي، ضد لاعب الفريق المنافس.