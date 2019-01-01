تين كات: المركز الثالث هو هدف الوحدة هذا الموسم

المدرب سعيد بالفوز على الإمارات

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال هينك تين كات المدير الفني للوحدة الإماراتي أن المركز الثالث في جدول ترتيب دوري الخليج العربي هو هدف فريقه هذا الموسم.

وكان الوحدة قد هزم الإمارات يوم أمس في الدوري بهدفين دون رد، ليقترب أكثر من المراكز المؤهلة لدوري أبطال آسيا الموسم القادم.

وقال تين كات في تصريحات نقلها موقع كووورة "سنواصل الضغط على شباب الأهلي دبي والجزيرة وسوف نستمر في القتال وبقوة على المركز الثالث".

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أضاف "لم يكن فوزنا على الإمارات سهلًا، لأنه لعب بأسلوب دفاعي قوي ومحكم ولكننا في النهاية حققنا الفوز وهو المهم في هذا التوقيت الصعب من البطولة".

يُذكر أن انتصار الوحدة في الجولة الـ18 من البطولة رفع رصيده إلى 30 نقطة ليبتعد في المركز الخامس بفارق 4 نقاط عن الجزيرة في الرابع و5 عن شباب الأهلي دبي في الثالث، ويمتلك العين كذلك 35 نقطة تضعه في المركز الثاني لكنه سيُواجه الفجيرة مساء اليوم.