خاص | "مبلغ طائل وتلافي واقعة الكأس الجدلية" .. شروط الزمالك للعب أمام الأهلي في السعودية!

شروط الزمالك للعب أمام الأهلي في السعودية..

وضع مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، شرطين أساسيين؛ للموافقة على خوض مباراتي القمة أمام الأهلي القاهري، في المملكة العربية السعودية.

السعودية ممثلة في المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، قدّمت عرضًا إلى اتحاد الكرة المصري؛ من أجل استضافة مباراتي القمة بين الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الدورين الأول والثاني من مسابقة الدوري الممتاز، على أراضيها.

الأهلي وافق على العرض بشكل رسمي، في انتظار الموقف النهائي من الزمالك؛ قبل اعتماد إقامة المباراتين على الأراضي السعودية، وتحديدًا في العاصمة الرياض "ذهابًا" ومدينة جدة "إيابًا".

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وفي هذا السياق.. كشف مصدر زملكاوي مسؤول في تصريحات خاصة لموقع "كووورة"، مساء اليوم الأربعاء، عن أن إدارة القلعة البيضاء لا تُمانع في اللعب بالسعودية؛ ولكن بشرطين.

المصدر أوضح أن الشرط "الأول" للزمالك؛ هو الحصول على مبلغ مالي أكثر من مليون دولار، أما الثاني" يتمثل في اعتماد أحداث تقنيات الفيديو "فار"، لرصد الحالات التحكيمية الجدلية؛ لتفادي تكرار ما حدث في مباراة نهائي الكأس بين الفريقين.

ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، استضاف نهائي كأس مصر الذي فاز فيه الأهلي (2-0) على الزمالك؛ حيث شهد الهدف الأول جدلًا كبيرًا للغاية، في ظل مراجعة "فار" للعبة، لمدة تصل إلى 5 دقائق تقريبًا؛ بسبب وجود شك في حالة تسلل.

تركي آل الشيخ ظهر وقتها في حالة قلق شديد؛ حيث ظلت الكاميرات ترصد انفعالاته أثناء مراجعة اللعبة، حتى احتفل بشكل كبير، بعد اعتماد الهدف الأهلاوي؛ حيث أنه من أكبر مشجعي هذا الكيان الكبير.

وأعلن المصدر الزملكاوي في ختام تصريحاته، عقد مجلس إدارة النادي، اجتماعًا يوم الخميس؛ من أجل مناقشة العرض السعودي، سواء بالموافقة أو الرفض.