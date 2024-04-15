خاص | "لن ننفذ طلبك" .. الاتحاد يصدم كريم بنزيما ويرفض تكرار تجربة كريستيانو رونالدو

أزمة كريم بنزيما تتصاعد..

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يبدو أن الأزمة بين مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي، والنجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم؛ سوف تشهد تصاعدًا جديدًا، في الأيام القادمة.

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بنزيما انضم إلى الاتحاد في الميركاتو الصيفي الماضي، إلا أنه لم يقدّم المستوى المأمول منه؛ وسط تأكيدات من مصادر خاصة لموقع "كووورة"، في وقتٍ سابق، علىتهديد اللاعب بالرحيل، إذا لم تتم إقالة الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني للفريق الأول.

وفي هذا السياق.. كشف مصدر بنادي الاتحاد في تصريحات خاصة لـ"كووورة"، مساء اليوم الإثنين، موقف الإدارة من طلب المهاجم الفرنسي، "إقالة" جاياردو من منصبه.

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المصدر أعلن تمسك إدارة العميد، بالمدرب الأرجنتيني المخضرم؛ حيث أن مسألة رحيله عن القيادة الفنية للفريق الأول، غير مطروحة حاليًا.

وشدد المصدر على أن البرتغالي دومينيجوز سواريز، الرئيس التنفيذي لنادي الاتحاد، يثق تمامًا في قدرات جاياردو؛ وهو نفس موقف المدير الرياضي الإسباني رامون بلانيس.

وأشار إلى أن بلانيس، يرى أن الظروف السيئة التي تواجه نادي الاتحاد، خلال الموسم الحالي 2023-2024، لم تخدم جاياردو؛ وهي السبب في انهيار نتائج الفريق؛ لذلك فإن الرغبة الأولى هي منحه فرصة جديدة، في العام الرياضي القادم.

وكان بنزيما يأمل في أن يكرر تجربة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، الذي نجح في إقناع إدارة النصر، بإقالة المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا، بعد توتر العلاقة بينهما، في بداية مسيرة اللاعب مع الفريق الأصفر، وتعيين مدرب مقرب منه؛ وهو مواطنه لويس كاسترو.

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