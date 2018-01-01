خاص - كامورانيزي: يوفنتوس فاز بالدوري وفرصه كبيرة لكسر نحس الأبطال

نجم يوفنتوس السابق يتحدث حصرياً مع جول

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشار ماورو كامورانيزي، نجم يوفنتوس السابق، أن البيانكونيري حسم بالفعل لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم ولكنه يملك فرصة طيبة لكسر نحسه مع لقب دوري أبطال أوروبا هذا العام.

ولعب كامورانيزي مع يوفنتوس في الفترة بين 2002 و2010 وكان ذو الأصول الأرجنتينية ضمن المنتخب الإيطالي المتوج بكأس العالم 2006.

وبدأ كامورانيزي اللقاء مع "جول" بالحديث عن مواجهة يوفي المقبلة في ديربي تورينو: "سيكون مثيراً، تورينو تطور وفريق يملك تشكيلة طيبة وقوي بدنياً وسيصعب الأمور على يوفنتوس". اختيارات المحررين قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2018-19 | الموعد، القنوات الناقلة، الفرق المتأهلة، النظام وترتيب المجموعات

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وأضاف: "الأعوام الأخيرة شهدت تفوقاً ليوفي، الفوارق واضحة بين الفريقين في الأعوام الأخيرة، لم أحظى بلقاءات ديربي مميزة، كانت مملة في أغلبها، باستثناء اللقاء في السيري بي".

وحول فرص يوفنتوس بالحفاظ على لقب الدوري: "يوفي حسم اللقب منذ خمس جولات، الأمر بسيط، يوفنتوس دعم صفوفه في الصيف بقوة، بينما نابولي حافظ على تشكيلته التي قدمت عاماً طيباً الموسم الماضي، أريد أن أفهم كيف يمكن أن يعوضوا فارق ثمان نقاط".

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وأبدى كامورانيزي رأيه في صفقة كريستيانو رونالدو: "قدمت عوناً كبيراً للكرة الإيطالية، منذ وقت زيدان البيانكونيري لم يمتلك لاعباً بنفس الأهمية العالمية، سيساعد الفريق على رفع المستوى أوروبياً، هو لاعب يتحمل المسؤولية ويساعد زملائه".

وأضاف: "يمكن أن تكون سنة الحظ ليوفنتوس، المنافسون المباشرون لا يعيشون أوقاتاً طيبة، بايرن يعيد البناء، ريال مدريد كذلك، كما أن وصول خبير بالبطولة مثل رونالدو يعطي الفريق بعدً آخراً".

وختم كامورانيزي الحديث بالإجابة حول رأيه في من من التشكيل الحالي هو خليفته: "الأدوار تغيرت كثيراً، اليوم اللاعبون أكثر قوة، في يوفي على سبيل المثال هناك ثلاثة، كوادرادو، كانسيلو، ودوجلاس كوستا، هناك لاعبون أفضل من كامورانيزي".

ويحل يوفنتوس مساء السبت ضيفاً على تورينو ضمن الجولة السادسة عشر من الدوري الإيطالي الذي يتصدره بفارق ثمان نقاط عن نابولي.