خاص| فيرناندو هييرو: السعودية قادرة على التأهل.. وراموس الأفضل في التاريخ

"جول" يحاور أحد أفضل لاعبي إسبانيا عبر التاريخ

على هامش وجوده في قطر لمتابعة الحدث العالمي الأبرز وهو كأس العالم 2022، أدلى الإسباني فيرناندو هييرو أسطورة دفاع منتخب إسبانيا وريال مدريد بتصريحات خاصة لـ"جول" حول العديد من الملفات التي تخص استضافة قطر للبطولة، فرص بعض المنتخبات في الصعود، وما يراه بشأن الجيل الحالي للمنتخب الإسباني.

هييرو تحدث بواقعية عن العديد من الملفات، وتطرق إلى شخصية لويس إنريكي ووجهة نظره في استبعاد سيرخيو راموس من قائمة "لا روخا".

كما أشاد بمنتخب السعودية وكذلك منتخب غانا، معللًا وجهات نظره في عدم القدرة على توقع أي شيء في هذا المونديال المليء بالمفاجآت.

وإلى نص الحوار..

ما الذي تغير في دولة قطر منذ آخر مرة كنت فيها هنا؟

كل شيء رائع، الطريقة التي تجهزت بها هذه البلد من أجل كأس العالم أمر في منتهى الروعة، كل شيء استثنائي وأنا سعيد بكل ما رأيته.

هل تعتقد أن السعودية قادرة على الوصول إلى الدور الثاني؟ وكيف ترى المنافسة في المجموعات؟

هذا المونديال رائع ومليء بالمفاجآت، السعودية لديها فرص في التأهل وتحتاج الفوز على المكسيك، الأرجنتين عادت وتظل الأكثر حظًا ولكن السعودية فازت عليها، غانا كذلك قدمت المفاجأة، ألمانيا تستطيع العودة أيضًا، هناك أمور كثيرة تحسم التأهل في المجموعات لذلك لا يمكن توقع كل شيء، البطاقات الحمراء والصفراء واللعب النظيف على سبيل المثال، من الصعب الحكم على بعض الأشياء الآن.

هل تعتقد أن لويس إنريكي قادر على تتويج إسبانيا؟

نعم.. بكل تأكيد، لويس إنريكي مدرب رائع، لديه كل ما يلزم لنقول عنه إنه مدرب عظيم، لقد درب في برشلونة وروما وحظي بأوقات رائعة في برشلونة على الأخص، يقوم بعمل جيد طيلة 4 أعوام ويملك مجموعة لاعبين جدد رائعين، إنه مدرب عظيم.

ما رأيك في استبعاد سيرخيو راموس عن كأس العالم؟

بالنسبة لي سيرخيو راموس هو أفضل مدافع في تاريخ إسبانيا، إنه على القمة منذ وقت طويل، ولكنني أيضًا أتفهم قرار المدرب الذي لا تشغله سوى مصلحة الفريق بشكل عام، لو كنت مكانه لتفهمت قرار المدرب وتقبلته بصدر رحب، لكن بالنسبة لي هو الأفضل في تاريخ إسبانيا على مستوى الدفاع.