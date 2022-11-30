خاص | فيا: السعودية لعبت أفضل ضد بولندا، والأرجنتين يمكنها الفوز بكأس العالم

حوار خاص مع أسطورة الكرة الإسبانية

يؤمن دافيد فيا نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا السابق، بحظوظ الأرجنتين في الفوز بكأس العالم، مشيدًا بالأداء الذي ظهر به المنتخب السعودي في البطولة.

فيا تحدث في حوار خاص إلى "جول" للكشف عن رؤيته لمونديال قطر 2022، بالنسبة لمفاجأة الأخضر أمام الأرجنتين والفرق المرشحة للحصول على اللقب.

وقال فيا عن المنتخب السعودي:"أعتقد أنهم لعبوا مباراتين جيدين أمام الأرجنتين وبولندا ولكن بشكل مختلف، لعبوا بصورة أكثر عمقًا أمام الأرجنتين ودافعوا بشكل جيد".

وأضاف:"في المباراة الثانية لعبوا أفضل من المباراة، مع الكرة وبدونها، ولكن التوفيق لم يحالفهم من أجل الفوز، وأؤمن أنهم لو لعبوا بنفس الطريقة أمام المكسيك ستكون لديهم فرصة جيدة للتأهل".

وعن الفريق العربي الأفضل حتى الآن:"المغرب تلعب بشكل جيد جدًا، كأس العالم مجنون بشكل عام والمستويات متغيرة من الأفضل إلى الأسوأ والعكس، لذلك كل شيء قد يختلف فيما بعد".

الحصان الأسود:"لا أشعر بالمفاجأة من أي شيء يحدث بكرة القدم الآن، لا أتوقع الأشياء الجيدة والسيئة، نحن هنا في كأس العالم حيثما تتواجد أفضل الفرق في العالم، ولا يوجد أي مفاجآت في اللعبة الآن".

حظوظ إسبانيا في الفوز بكأس العالم:"أعتقد أن إنريكي يقوم بعمل جيد ليس فقط في كأس العالم، فهو السبب في الأجواء الرائعة المحيطة بالمنتخب الإسباني، لديه مجموعة مميزة من اللاعبين يقدمون مستويات رائعة، لعبوا بأداء جيد ضد كوستاريكا وسجلوا الكثير من الأهداف وتعاملوا بشكل جيد مع ألمانيا، وأؤمن بقدرة الفريق على الفوز بكأس العالم".

الأرجنتين:"خسروا المباراة الأولى ولكن لديهم فرصة أيضًا للفوز بالبطولة لذلك أضعهم ضمن المرشحين".

جدير بالذكر أن السعودية تلعب اليوم أمام المكسيك في مواجهة مصيرية للتواجد بدور الـ16 من المونديال، بينما تلتقي بولندا مع الأرجنتين لحسم موقف المجموعة الثالثة بشكل كامل.