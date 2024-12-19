خاص | عبد الواحد السيد يكشف حقيقة مواجهة الزمالك والاتحاد الودية

هل ستقام مباراة ودية بين الزمالك والاتحاد؟

كشف عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، خلال تصريحات خاصة لـ"جول" عن حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية، بشان مباراة ودية بين فريقه والاتحاد السعودي.

وكانت بعض التقارير الإعلامية المصرية، قد أكدت على أنه تم الاتفاق بين ناديي الزمالك والاتحاد، على إقامة مباراة ودية يوم 31 ديسمبر الجاري.

وأكد عبد الواحد خلال تصريحاته الخاصة، على أن ما تردد بشأن إقامة مباراة ودية بين الزمالك والاتحاد غير صحيح، نافيًا تلك الأخبار المتداولة.

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وتسير المنافسات المحلية في مصر حاليًا بشكل طبيعي دون توقف، في حين يشهد دوري روشن توقفًا بسبب مشاركة المنتخب السعودي في بطولة خليجي 26.

ويتصدر الاتحاد ترتيب دوري روشن السعودي حاليًا برصيد 36 نقطة، بفارق نقطتين عن الهلال صاحب المركز الثاني، في حين يحتل الزمالك المركز الثاني بالدوري المصري، خلف المصري البورسعيدي.