خاص| بعد طلب تشافي .. نجم سوسيداد يحسم موقفه من الانضمام إلى برشلونة

هدف برشلونة في الميركاتو الصيفي يحسم مستقبله...

أوضح مارتن زوبيميندي، لاعب ريال سوسيداد، في تصريحات خاصة لموقع "كووورة" حقيقة رحيله عن صفوف فريقه وانضمامه إلى نادي برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وارتبط اللاعب الإسباني صاحب الـ25 عامًا، بالانتقال إلى صفوف برشلونة، خاصة وأن تشافي هيرنانديز، مدرب الفريق الكتالوني أبدى رغبته في التعاقد معه، بعدما قرر التراجع عن رحيله عن صفوف البلوجرانا.

وقال زوبيميندي، في تصريحات خاصة لموقع "كووورة" حول مستقبله: "أنباء رحيلي عن سوسيداد مجرد شائعات، أنا سعيد مع فريقي إنه بمثابة بيتي، لا يمكنني القول إنني سأقضي مسيرتي كلها مع سوسيداد".

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وتابع: "ربما في يوم ما، قد يرغب النادي في عدم استمراري، ولكن أنا لا أهتم بشائعات رحيلي حاليًا".

وكان زوبيميندي، هدفًا لبرشلونة منذ الصيف الماضي، بعدما رحل سيرجيو بوسكيتس، إذ حاولت إدارة الفريق الكتالوني، التعاقد معه ليكون بديلًا للاعب الإسباني، ولكن المفاوضات توقفت.