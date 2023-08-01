خاص | ضياع صفقة برازيلية على دوري روشن .. والبديل مهاجم إنتر

جديد الميركاتو التاريخي في المملكة العربية السعودية

GOAL

تتسابق جميع أندية دوري روشن السعودي للمحترفين، في الوقت الحالي، على ضم أبرز النجوم العالميين، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

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دوري روشن أصبح وجهة لأبرز نجوم العالم؛ حيث نجح النصر، في التعاقد مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو والنجم السنغالي ساديو ماني، بينما ضم الأهلي، الساحر الجزائري رياض محرز والمهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو، في الوقت الذي خطف فيه الاتحاد، الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي.

وفي هذا السياق.. علم "GOAL" من مصادره الخاصة، اقتراب نادي الشباب، من خسارة صفقة النجم البرازيلي روجير جيديش، جناح كورينثيانز.

وكشفت المصادر، عن أن جيديش "26 سنة"، والذي كان على رأس أولويات الليث الشبابي، في الصيف الحالي، بات قريبًا من الاتفاق مع نادي الريان القطري.

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وبعد ضياع صفقة نجم كورينثيانز البرازيلي.. اتجه الشبابيون، إلى الخطة البديلة؛ وهي التعاقد مع الأرجنتيني خواكين كوريا، مهاجم نادي إنتر الإيطالي.

كوريا البالغ من العمر 28 سنة، انضم إلى الإنتر في صيف 2021، قادمًا من لاتسيو الإيطالي؛ حيث شارك في 77 مباراة رسمية منذ ذلك الوقت، مسجلًا 10 أهداف وصانعًا 5 آخرين.





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