خاص | رحلة كوتينيو الأوروبية تنتهي.. فيليبي يريد العودة للديار

هل يعود كوتينيو إلى البرازيل؟

بعد رحلة طويلة وكبيرة في الملاعب الأوروبية، يفكر النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو في العودة إلى الديار من خلال مغادرة أستون فيلا والانضمام لفريق كورينثيانز.

وكان كوتينيو قد انضم إلى أستون فيلا قادمًا من صفوف نادي برشلونة مع بداية الموسم الحالي بـ 20 مليون يورو، برغبة من المدرب السابق ستيفن جيرارد.

لكن النسخة البرازيلية من "جول" قد أفادت أن بعد رحيل جيرارد وقدوم أوناي إيمري، يفكر كوتينيو في العودة إلى بلاده عبر بوابة كورينثيانز، خاصةً وأن وكيله كيا جورابشيان لديه علاقة جيدة مع النادي البرازيلي.

لكن تحقيق هذه الانتقال في الوقت الحالي يعد صعبًا للغاية لأن عقد اللاعب مع أستون فيلا يستمر حتى صيف عام 2026، وبحسب ما علم "جول" فإن النادي البرازيلي غير مستعد لدفع قيمة انتقال كبيرة.

كما توجد مشكلة أخرى وهي الراتب الكبير الذي يحصل عليه كوتينيو مع أستون فيلا، وبالتالي فإن المقترح الأول لتحقيق الصفقة سيكون من خلال الانتقال على سبيل الإعارة مع تحمل كل فريق جزء من راتب اللاعب.

والحل الأخير لرحيل كوتينيو سيكون بفسخ التعاقد بالتراضي، لكن "جول" يؤكد أن هذه الاحتمالية ليست كبيرة.