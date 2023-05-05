التأكيدات وصلت .. تدريب الهلال يكشف خطط دياز للرباعي الأجنبي ضد أوراوا

صدمة قوية للمهاجم المالي موسى ماريجا

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استقر رامون دياز المدير الفني للهلال السعودي، على الرباعي الأجنبي المقرر مشاركته في إياب نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا ريد دياموندز الياباني.

دياز كان مطالبًا باختيار 4 لاعبين أجانب لخوض النهائي المرتقب، ضمنهم الآسيوي الوحيد جانج هيون سو، وعاش الأيام القليلة الماضية في حيرة شديدة للوقوف على هذا الرباعي.

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وعلمت مصادر جول في وقت سابق أن مدرب الهلال قرر الاعتماد على جانج بالإضافة للمهاجم النيجيري أوديون إيجالو على الرغم من عدم ظهوره بشكل جيد في مباراة الذهاب، حيث يمثل وجوده أهمية هائلة للفريق باعتباره هداف الهلال في دوري روشن للمحترفين بـ18 هدفًا.

وظهر كذلك البرازيلي ميشايل ديلجادو ضمن القائمة المختارة لدياز بسبب مستوياته المميزة الفترة الأخيرة، بالإضافة للاعب الوسط أندريه كارييو الذي أصبح وجوده ضروريًا بعد طرد سالم الدوسري في الذهاب.

وهو ما تأكد في النهاية بعدما استقر المدرب الأرجنتيني بشكل كامل على الرباعي الأجنبي لخوض النهائي الآسيوي المرتقب على أرض الفريق الياباني.

ويقوم كذلك دياز باستبعاد المهاجم المالي موسى ماريجا بالإضافة لزميله الكولومبي جوستافو كوييار، حيث منح الأولوية لباقي الأجانب طمحًا في حصد اللقب الآسيوي.

جدير بالذكر أن المهمة لن تكون سهلة على الهلال، بعدما تعادل الفريق بنتيجة 1/1 على أرضه في مباراة الذهاب التي أقيمت في العاصمة السعودية الرياض.

Shahid