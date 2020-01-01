خاص | ديل بوسكي: فان مارفيك اعتذر لي بعد نهائي 2010

إسبانيا تُوجت وقتها باللقب العالمي على حساب الطواحين

عاد المدرب المخضرم فيسينتي ديل بوسكي للحديث عن مونديال 2010 والذي قاد فيه إسبانيا للتتويج بالبطولة العالمية الأولى في تاريخها، وكشف عن عدة وقائع للمرة الأولى.

ديل بوسكي كان مهندس الانتصار المونديالي الأول للإسبان بعد أن قاد "لا روخا" للانتصار على هولندا بهدف نظيف في النهائي بعد التمديد.

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وقال المدرب الإسباني حصرياً مع "جول": "احترمنا هولندا كثيراً وطريقة اللعب التقليدية الخاصة بهم، في بداية المباراة حاولوا كسر طريقتنا بأساليب ليست جيدة".

وأتبع: "لا ألومهم، بعد ستة أشهر فان مارفيك أتى إلى مدريد وشبه اعتذر عما قاموا به، رجل حقيقي وأحترمه كثيراً، كرة روبن؟ لا أعرف ماذا كان سيحدث لو سُجلت".

وأكمل المدير الفني: "كان يمكن أن لا نتوج، حتى بعد هدف إنييستا في الدقيقة 116 كل شيء كان ممكناً لأن أربع دقائق في كرة القدم تغير الكثير".

وعن إمكانية تتويج إسبانيا بلقب عالمي جديد: "الآن لا يوجد كاسياس، تشافي، وإنييستا، ولكن مجموعة من اللاعبين المتوسطين بخصائص مختلفة، أشعر بالتفاؤل بخصوص المستقبل".

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وفشلت إسبانيا بحملتها للدفاع عن اللقب في المونديال التالي بالبرازيل وودعت من المجموعات، ثم خرجت في 2018 من الدور الثاني على يد المستضيف روسيا.