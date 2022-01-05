خاص | خطوة مفاجأة من شباب الأهلي تجاه إدواردو تعقد موقف الراقي

تحرك النادي الأهلي السعودي مؤخرًا من أجل التعاقد مع النجم البرازيلي كارلوس إدواردو خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لاعب نادي شباب الأهلي الإماراتي، في ظل تردد بعض الأنباء عن اقتراب رحيله وفسخ التعاقد معه.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن نادي شباب الأهلي الإماراتي يدرس فسخ التعاقد مع إدواردو، من أجل التعاقد مع لاعب أجنبي بدلًا منه.

لماذا يريد الأهلي التعاقد مع إدواردو؟

وكانت صحيفة "البلاد" السعودية قد أكدت على أن الأهلي مهتم بالتعاقد مع كارلوس إدواردو لاعب شباب الأهلي، وذلك في ظل اقتراب انتهاء عقده.

وينتهي عقد اللاعب البرازيلي مع ناديه الإماراتي بنهاية الموسم الحالي، ويرغب الأهلي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية في صفقة انتقال حر.

الأهلي السعودي يريد التعاقد مع إدواردو، في ظل رغبته في تغيير محترفيه الأجانب، حيث هناك اتجاه لفسخ التعاقد مع السنغالي الحسن نداو والتونسي حمدي النقاز.

ما هي خطوة شباب الأهلي المفاجأة تجاه إدواردو؟

وعلمت النسخة العربية من موقع "جول" أن نادي شباب الأهلي تراجع عن فكرة فسخ التعاقد مع كارلوس إدواردو خلال الوقت الحالي، بعدما عرفت إدارة النادي الإماراتي بمفاوضات الأهلي السعودي.

وأضافت المصادر أن إدارة شباب الأهلي تنتظر خلال الوقت الحالي تقدم الأهلي السعودي بعرض رسمي، من أجل الحصول على خدمات كارلوس إدواردو.

النادي الأهلي السعودي قدم عرضًا لإدواردو وصل إلى 4 ملايين يويو في موسم ونصف، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

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