خاص | خسر الزعيم قائده .. نهاية موسم سلمان الفرج مع الهلال

أبت الإصابات إلا أن تكتب هذه النهاية القاسية لموسم سلمان الفرج

shahid

نهاية قاسية لسلمان الفرج؛ قائد الهلال السعودي، في فترة كان الجميع يتحدث عن مدى نضج شخصيته وتأثيره المعنوي القوي في الملعب!

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

الفرج شارك مع الزعيم في المباراة الأخيرة أمام أوراوا ريد الياباني، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، لمدة 90 دقيقة كاملة، لكن بعد المباراة، أعلن الهلال رسميًا غياب اللاعب عن التدريبات في اليوم التالي، إثر معاناته من إصابة في عظمة الساق.

ورغم أن البعض كان يمني نفسه أن يعلن النادي عن إمكانية الفرج من اللحاق بلقاء الإياب إلا أن "GOAL" علم من مصادره الخاصة أن موسم قائد الزعيم انتهى بشكل رسمي، متأثرًا بإصابته.

موقف اللاعب الطبي سيُكشف عنه بشكل أكبر خلال الساعات المقبلة، وسيتم الإعلان عن تشخيص إصابته بشكل مفصل، لكن لن يلحق الفرج بالخمس جولات المتبقية لفريقه في دوري روشن بشكل مؤكد بحسب مصادرنا.

جدير بالذكر أن الفرج لم يشارك مع الزعيم في الموسم الجاري ببطولتي دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين إلا في عشر مباريات فقط، وصنع أربعة أهداف.

بينما شارك في جُل المباريات القارية، وساهم بقوة في وصول فريقه للنهائي الحالي، لكنه لن يشارك في إياب النهائي، المقرر إقامته في السادس من مايو الجاري.

Shahid