خاص | حنبعل المجبري: رونالدو ساندني .. وهذا موقفي من الدوري السعودي

لاعب وسط منتخب تونس ومانشستر يونايتد يتحدث لـ"جول"

بعث حنبعل المجبري، لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، برسالة إلى المنتخب المغربي، بعد تأهله إلى دور الـ16 ببطولة كأس العالم قطر 2022، متحدثًا عن الدوري السعودي ورأيه في المسابقة.

وقال حنبعل خلال تصريحات خاصة لـ"جول": "أنا سعيد من أجل المغرب، إنها بلد جميلة جدًا ويمتلكون فريقاً مميزاً، وأتمنى أن يصلون إلى أبعد نقطة ممكنة في كأس العالم، لتشريف بلدهم والكرة الإفريقية".

وتابع: "المنتخب المغربي يمتلك العديد من اللاعبين الرائعين، أبرزهم حكيم زياش وأشرف حكيمي وغيرهما".

وتحدث المجبري عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إذ قال: "إنه شخص رائع جدًا، وتعلمت الكثير منه، وأنا سعيد جدًا للتدرب معه والتعلم منه".

وعن اعتزال عدد من لاعبي منتخب تونس دوليًا، علق حنبعل قائلًا: "لا أعلم أي شيء عن اعتزال علي معلول وفرجاني ساسي ويوسف المساكني، فهذه حياتهم المهنية ولم يخبرونا بشيء عن هذا الأمر".

لاعب وسط منتخب تونس كشف عن مدى معرفته بالدوري السعودي: "أعرف بعض اللاعبين الذين يلعبون بالدوري السعودي مثل نعيم السليتي، ولكن لأكون صادقًا لم أتابعه، ولكن سأحاول مشاهدة بعض المباريات الموسم المقبل".

المجبري كشف عن موقفه إذا وصله له عرضًا من السعودية: "أنا حاليًا ألعب لمانشستر يونايتد وهدفي هو تحقيق أي إنجاز مع أفضل فريق في العالم".

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وبعد سؤاله عن أي لاعب عربي تتمنى اللعب بجواره، قال المجبري: "هناك الكثير من اللاعبين العرب المميزين في أوروبا، ولا أمانع اللعب مع أحدهم".

وختم لاعب تونس الشاب تصريحاته متحدثًا عن موقفه من الاستمرار مع فريقه برمنجهام الذي يلعب معه مُعاراً من يونايتد، إذ قال: "أنا في برمنجهام حتى يونيو المقبل، وأبذل أقصى ما لدي لخدمة الفريق، وسأعود إلى مانشستر يونايتد ولا أعلم ماذا يوجد في المستقبل".