خاص | حقيقة تقدم مانشستر يونايتد بعرض لضم كافاني

هل يلجأ أولي جونار سولشاير للمهاجم الأوروجوياني من أجل تدعيم هجومه؟

انتشرت العديد من التكهنات خلال الساعات القليلة الماضية، حول مستقبل المهاجم الأوروجوياني إدينسون كافاني، وإمكانية انتقاله لمانشستر يونايتد، وسط غموض كبير حول مصير اللاعب.

كافاني رحل عن باريس سان جيرمان بعد نهاية عقده مع النادي الفرنسي هذا الصيف، ليحق له الانتقال لأي فريق آخر بالمجان.

مصادر صحيفة لموقع "جول" أكدت أن مانشستر لم يتقدم بأي عرض للحصول على خدمات المهاجم المخضرم حتى الآن.

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ومع ذلك يظل صاحب الـ33 سنة، ضمن الأهداف التي قد يتجه لها المدرب أولي جونار سولشاير، في حالة الفشل بالتعاقد مع الأهداف الرئيسية.

سولشاير يريد إضافة المزيد من الجودة بخط هجومه، بلاعب يمكنه تسجيل الأهداف على مدار الموسم، وهي الصفات التي يتمتع بها كافاني.

الشياطين الحمر يحاولون الانتظار قبل القيام بأي خطوة لضم كافاني، في الوقت الذي يريد فيه اللاعب إنهاء حالة عدم اليقين المحيطة بمستقبله في أقرب وقت ممكن.

ويطمح مانشستر في الإسراع بمفاوضاته مع كل من جادون سانشو وعثمان ديمبيلي وفيديريكو كييزا لضم أي منهم، تمهيداً لحسم موقفه تماماً من ضم الدولي الأوروجوياني.

وعلى الجانب الآخر تقدم أتلتيكو مدريد بعرض لمدة موسم واحد للحصول على خدمات اللاعب، ولكن كافاني لم يتخذ القرار النهائي حتى الآن سواء بالموافقة أو الرفض.

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ويحاول المدرب دييجو سيميوني، تكثيف مفاوضاته مع كافاني، لقيادة هجوم أتلتيكو بجوار مواطنه لويس سواريز هذا الموسم، وهي الفكرة التي قد يرحب بها اللاعب كثيراً.

ورغم اهتمام مانشستر يونايتد، إلا أن الدوري الإسباني قد يكون الوجهة المفضلة للمهاجم المخضرم، ولكن لا يمكن استبعاد أي شيء قبل إغلاق السوق يوم 5 أكتوبر الجاري.

جدير بالذكر أن كافاني كان على وشك الانتقال لبنفيكا البرتغالي، لكن التفاصيل المالية تسببت في فشل الصفقة، كما تم عرضه على ريال مدريد قبل أن يرفض المدرب زين الدين زيدان هذه الفكرة.