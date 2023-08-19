خاص | "حتى لا ينسوا" .. حارس الفيحاء يوضح أسباب تألقه أمام الهلال!

مستوى مميز من جديد من الحارس فلاديمير ستويكوفيتش.

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أكد الحارس الصربي فلاديمير ستويكوفيتش لاعب فريق الفيحاء على أهمية تعادل فريقه أمام نظيره الهلال في المباراة التي جمعت بينهما ضمن لقاءات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين.

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جاء هذا على هامش لقاء أجراه مع GOAL.COM عقب المباراة وكشف خلاله سر التألق المستمر له أمام الهلال، سواء هذا الموسم أو في المواسم السابقة.

وكان فلاديمير ستويكوفيتش قد خاض سبع لقاءات أمام الهلال في كافة البطولات، حقق فريقه فيهم الفوز في ثلاث مناسبات وتعادلوا مرتين.

وخرج فلاديمير بشباك نظيفة في أربع مناسبات من ضمنها مرة في كأس السوبر السعودي، واهتزت شباكه خمس مرات في كل المباريات وتعرض للخسارة مرتين فقط.

وعند سؤاله عن تألقه المستمر أمام الهلال كانت إجابة فلاديمير مقتضبة حيث قال: "أفعل ذلك حتى لا ينسوني".

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جدير بالذكر أن فلاديمير كان السر في تتويج الفيحاء بكأس الملك في مايو من العام الماضي بعد الفوز على الهلال بركلات الترجيح.

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