خاص جول - منتخب نيجيريا يفكر في ضم أجايي أمام مصر

هل يدعم مهاجم الأهلي صفوف المنتخب النيجيري في مواجهة مصر؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أصبح جونيور أجايي، لاعب النادي الأهلي، ضمن الخيارات الممكنة للاعبين الذين سيتم استدعائهم لقائمة المنتخب النيجيري، في مواجهتي سيشل ومصر، والمقرر لها خلال شهر مارس المقبل.

المنتخب النيجيري يستعد لمواجهة سيشل بالجولة السادسة والأخيرة، بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2019، ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

وقال مصدر لـ"جول" أن المدرب جيرنو روهر سيمنح فرصة أكبر للعديد من الوجوه الجديدة، خلال مباراتي سيشيل ومصر، ومن ضمنهم جونيور أجاي.

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👈الجميع داخل النادي @AlAhly أكّدوا أن إصابة سعد خفيفة ولا تستدعي القلق إلا أن الإدارة الفنية فضّلت عدم سفره مع الفريق لـ تنزانيا حتى لا تتفاقم الإصابة pic.twitter.com/HYKNO5mkGR — جول مصر (@goaleg) February 13, 2019

وأشار المصدر إلى أن اسم أجايي ضمن اللاعبين المرشحين للانضمام لمنتخب نيجيريا، بعد ظهوره بشكل جيد خلال الفترة الماضية بعد عودته من الإصابة.

أجايي ظهر بمستوى رائع بعد عودته من الإصابة مع الأهلي، سواء محليًا أو إفريقيا، الأمر الذي جعل الجهاز الفني للمنتخب النيجيري يفكر في ضمه.

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المنتخب النيجيري يتصدر المجموعة الخامسة بتصفيات أمم إفريقيا برصيد 10 نقاط، وجنوب إفريقيا ثانيًا برصيد 9 نقاط، وليبيا ثالثًا برصيد 7 نقاط، وسيشل أخيرًا بنقطة واحدة.