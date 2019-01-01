خاص جول - عبد الكريم حسن: لم نخش جمهور الإمارات ولا مستحيلات أمام اليابان

38 ألف مشجعًا حضروا لدعم الأبيض، لكنهم لم ينجح في مهمته

حوار - ماجد جزر

نفى عبد الكريم حسن؛ لاعب منتخب قطر، خوف فريقه من الجمهور الإماراتي خلال مواجهة الأبيض، مؤكدًا أنهم وضعوا ضغوطات على فريقهم وليس العكس.

الأدعم حقق الفوز أمام الأبيض برباعية نظيفة، في نصف النهائي، على استاد محمد بن زايد، ليقصي الإمارات على أرضها ووسط جمهورها من كأس آسيا 2019.

عبد الكريم قال، خلال تصريحات خاصة لـ"جول": "الضغط كان على الإمارات وليس علينا، صحيح أن كان هناك 38 ألف متفرجًا في المباراة، لكننا لم نخاف، لعبنا من قبل أمام 100 ألف متفرجًا ولم نخاف، فمن المستحيل أن نخاف من 38 ألف، الضغط كان على خصمنا أكثر، ونحن نجحنا أن نسجل هدفين في الشوط الأول".

وأضاف: "المنتخب الإماراتي ركز على الهجوم وفتح لنا المساحات في الخلف واستغلينا الأخطاء الفردية حتى حققنا نتيجة كبيرة".

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بسؤاله عن الضغط الموضوع على عاتقه بسبب لقب أفضل لاعب بآسيا 2018، علق: "هل تتوقع أن يكون هناك ضغطًا على عبد الكريم حسن؟، أبدًا أبدًا، الضغط جماعي، نحن نحاول أن نخرج من كل مباراة بنتيجة طيبة لإسعاد أهل قطر وللوصول لأبعد نقطة".

واختتم بالحديث عن رأيه في لقاء النهائي: "نحترم منتخب اليابان، سنعدل لها مثل أي مباراة، كرة القدم لا تعرف المستحيل ونحن قدرها".

يذكر أن العنابي حقق إنجازًا تاريخيًا حيث تعد المرة الأولى في تاريخه التي يصعد بها للنهائي، بجانب عدم استقباله أي أهداف خلال مبارياته السابقة.

ومن المنتظر أن يلاقي المنتخب القطري نظيره الياباني في النهائي، المقرر إقامته في الأول من فبراير المقبل.