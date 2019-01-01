خاص جول - المعز علي: اعتداء إسماعيل أحمد على الهاجري طبيعي ولاعبو الإمارات خلوقون

لاعب الإمارات اعتدى على لاعب قطر، فتعرض للطرد، لكن نجم الأدعم يرى أنه تصرف طبيعي

حوار - ماجد جزر

أكد المعز علي؛ لاعب منتخب قطر، أن الأجواء كانت طبيعية في الملعب خلال مواجهة منتخب الإمارات، ولم تكن هناك أي توترات بين لاعبي الفريقين.

الأدعم حقق الفوز أمام الأبيض برباعية نظيفة، في نصف النهائي، على استاد محمد بن زايد، ليقصي الإمارات على أرضها ووسط جمهورها من كأس آسيا 2019.

وظهرت جماهير الأبيض غاضبة خلال اللقاء، وقاموا بإلقاء زجاجات المياة في أرض الملعب، حزنًا على كل هدف يسكن مرماهم.

كأس آسيا 2019 | الهيدوس: أثبتنا أن قطر قادرة على منافسة أي منتخب وهذا سر قوتنا

حول هذه الأجواء ووجود توترات بين اللاعبين داخل الملعب، قال المعز في تصريحات خاصة لـ"جول": "بالعكس تمامًا، لاعبو الإمارات أصحاب أخلاق عالية للغاية، بالتأكيد عليهم ضغوطات ومع الوقت تظهر النرفزة عليهم مثل إسماعيل محمد الذي طرد بعد ضرب لاعبنا، هي نرفزة طبيعية لأنه خاسر أمام جمهوره وعلى أرضه، لكن الأمور كلها كانت طبيعية في الملعب".

وكان إسماعيل أحد قد تعرض للطرد في الدقيقة الأخيرة من اللقاء، بعدما عاد الحكم لتقنية الفيديو، التي أظهرت تعديه على سالم الهاجري في الوجه.

وأرجع نجم الأدعم الفضل لما وصل له المنتخب القطري بتأهله للنهائي لأكاديمية سباير، التي نشأ بها هو وعدد من الجيل الحالي لقطر، حيث أضاف: "بالتأكيد الأكاديمية ساعدتنا على الوصول لهذه المرحلة، نحن 13 لاعبًا بدأنا سويًا من الصفر في سباير، وواضحة النتيجة في الملعب لما وصلنا له، 6 لاعبين اليوم لعبوا سويًا وظهر التفاهم بينهم، وهم تحت 23 سنة، لذلك الأكاديمية ساعدتنا كثيرًا في التطور".

الرياضة لا تفرق ومخاوف هلالية وبراءة بيتزي - ردود أفعال تأهل قطر وخروج الإمارات

صاحب الـ22 نجح اليوم بهدفه في الإمارات في تسجيل ثامن أهدافه بالبطولة، ليعادل الرقم القياسي للإيراني علي دائي، الذي سجل ثمانية أهداف في نسخة عام 1996.

وحقق العنابي إنجازًا تاريخيًا حيث تعد المرة الأولى في تاريخه التي يصعد بها للنهائي، بجانب عدم استقباله أي أهداف خلال مبارياته السابقة.

ومن المنتظر أن يلاقي المنتخب القطري نظيره الياباني في النهائي، المقرر إقامته في الأول من فبراير المقبل.