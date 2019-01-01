خاص جول | صفقة نيمار إلى برشلونة لم تُحسم

تعرف على أحدث التطورات في صفقة نيمار

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نفى مراسل النسخة الإسبانية من جول توصل برشلونة لاتفاق مع باريس سان جيرمان لأجل التعاقد مع نيمار.

الصحفي بشبكة "سكاي" جيانلوكا دي مارزيو إنّ برشلونة أتم للتو صفقة نيمار والإعلان الرسمي سيكون قريبًا.

وعلم جول أنّ جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، اجتمع مع رئيس باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، منذ نحو نصف ساعة.

وقدّم برشلونة عرضًا يشمل توديبو وإيفان راكيتيش وعثمان ديمبيلي ولكن الثنائي الفرنسي يرفض الرحيل والكرواتي يطلب عقدًا لـ 4 مواسم.

وتمسك سان جيرمان بمبلغ 220 مليون يورو للتخلي عن اللاعب، إلا أنّ البلوجرانا بحاجة للتخلص من راتب ديمبيلي حتى لا يؤثر قدوم نيمار سلبًا على سلم الرواتب.

وسافر جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، إلى فرنسا صباح اليوم، الخميس، لحسم الصفقة قبل التواجد في موناكو لأجل جوائز الأفضل في أوروبا.

ولم يلعب نيمار أي مباراة مع باريس سان جيرمان خلال الموسم الجاري بسبب تعقد موقفه في سوق الانتقالات.

وكان أحد المديرين التنفيذين في برشلونة قد أعلن عقب عودته مع فرنسا أنّ المفاوضات متقدمة مع سان جيرمان ولكن لم يتم التوصل لقرار بعد.

صاحب الـ 27 عامًا لعب للبلوجرانا بين 2013 و2017 وسجل 105 هدفًا وحقق 10 ألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا.