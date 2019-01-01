خاص جول - حسن معتوق: التأهل لا يزال بأيدينا وأرشح ثلاثة منتخبات للقب

قائد لبنان يبحث عن تأهل منتخب بلاده كأفضل ثالث بكأس آسيا الإمارات 2019

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد حسن معتوق؛ قائد منتخب لبنان، أن فريقه يمتلك مجموعة متميزة من اللاعبين، لكن المستويات المتطورة لمنتخبي قطر والسعودية هما سبب تلقي هزيمتين متتاليين، مشددًا على أن أمل التأهل لدور الـ16 بكأس آسيا 2019 لا يزال قائمًا.

وتلقى منتخب شجر الأرز اليوم السبت، الهزيمة الثانية له على التوالي، أمام السعودية بثنائية فهد المولد وحسين المقهوي، بعد الهزيمة في اللقاء الأول أمام قطر.

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المقهوي قال، في تصريحات خاصة لـ"جول": "لدينا عناصر متميزة، وقدمنا أفضل ما لدينا خلال مواجهتي قطر والسعودية، لكنهما منتخبان يقدمان كرة قدم متطورة وجميلة".

وأضاف: "هدفنا الأساسي التأهل كأفضل ثالث، لا نريد أن نضحك على الجماهير، فرصتنا في التأهل لا تزال قائمة، ونتمنى أن تخدمنا النتائج، وبأيدينا أن نتأهل إذا فزنا في المباراة المقبلة، وقد تحدث مفاجآت".

بسؤاله عن المرشحين للتأهل للمربع الذهبي في البطولة، علق: "السعودية وقطر مرشحتان، وكذلك إيران".

يذكر أن لبنان يُنتظر أن تواجه كوريا الشمالية في الجولة الأخيرة بدور المجموعات في 17 من الشهر الجاري، على ملعب نادي الشارقة.