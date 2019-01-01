خاص جول | تيرشتيجن: راكيتيش أكثر من ساعدني وحلمي الفوز بدوري أبطال أوروبا

تعرف على تصريحات تيرشتيجن حول المنافسة مع نوير ومحاولته الرحيل عن برشلونة وطموحات البلوجرانا

Jan Platte

كشف مارك أندريه تيرشتيجن، حارس مرمى برشلونة، تفاصيل حول مساعدة إيفان راكيتيش له في كتالونيا والمنافسة مع مانويل نوير وحلم الفوز بدوري أبطال أوروبا.

تيرشتيجن جدد عقده مع برشلونة في 2017 بعد أن أثبت اللاعب أحقيته بحراسة عرين البلوجرانا.

وقال الألماني في حوار خاص: "حينما جئت لبرشلونة كان راكيتيش أول من ساعدني لأنّه يتحدث اللغة الألمانية، كما أنّه من جعلني أتقن الإسبانية. إنّه إنسان رائع ولاعب مميز".

وتابع: "كدت أن أرحل عن النادي الكتالوني بسبب مشاركات كلاوديو برافو باستمرار، ولكن الإدارة أقتنعتني بالاستمرار وبعدها أصبحت أشارك باستمرار وأحاول رد الجميل".

حارس بروسيا مونشنجلادباخ السابق عبّر عن عشقه للمدينة والخروج المستمر مشيرًا إلى أنّه لا يحب أن يجبره خوفه من المعجبين على الجلوس في المنزل.

وأردف: "أسوأ مباراة لعبتها كانت الهزيمة من روما في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وحلمنا تحقيق هذه البطولة ولكن هذا لا يعني تجاهل الليجا وكأس ملك إسبانيا".

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وأوضح: "الدفاع هو سلاحك للفوز بالبطولات الصعبة، فلابد ألا تستقبل أهدافًا في المباريات الحاسمة ولذلك أحاول دائمًا أن أكون يقظًا وجاهزًا طوال الوقت".

وحول المنافسة على مركز أساسي في منتخب ألمانيا، علّق: "بالطبع أرغب في ذلك وأرى أنّ مستواي مع برشلونة هو المفتاح للتواجد أساسيًا مع المانشافت، لكني أقدر أيضًا ما يقوم به مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ".

واختتم: "لا يوجد أزمة بيني وبين نوير، وأحيانًا من نعطي بعضنا البعض ملحوظات على المستوى العام. لديّ عقد يمتد لثلاث سنوات ونصف وأرغب في صناعة التاريخ مع برشلونة".

تيرشتيجن تألق في كلاسيكو كأس ملك إسبانيا وأنقذ برشلونة من أهداف محققة ليؤمن فوز النادي الكتالوني بثلاثية نظيفة والتأهل للنهائي للمرة السادسة على التوالي.