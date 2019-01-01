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خاص جول - بسام الراوي يكشف سبب التميز في تسديد الكرات الثابتة

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قاد المدافع القطري بسام الراوي فريقه إلى دور ربع نهائي كأس آسيا بالهدف الذي سجله من كرة ثابتة في مرمى المنتخب العراقي
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

فرض اللاعب الدولي القطري بسام الراوي نفسه كواحد من أفضل اللاعبين المتواجدين حالياً في كأس آسيا المقامة حالياً في الإمارات.

وقاد المدافع القطري بسام الراوي فريقه إلى دور ربع نهائي كأس آسيا بالهدف الذي سجله من كرة ثابتة في مرمى المنتخب العراقي، والذي انتهت به المباراة.

تواصلنا مع بسام عقب المباراة للحديث معه سريعاً حول تسجيله للأهداف رغم كونه لاعب مدافع، كما أنه اللاعب الوحيد الذي سجل من كرتين ثابتيين في النسخة الحالية من البطولة.

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وقال بسام في حديثه مع مراسل "جول" أن الأمر يعود لكونه متميز في التسديد بشكل عام، بجانب القيام ببعض التدريبات الخاصة على هذا الأمر.

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وأضاف الراوي أنه يقوم بالتدريب بشكل مستمر على تسديد مثل هذه الكرات قبل المباريات وهو ما قد يساعده على التسجيل.

وحول مواجهة منتخب كوريا الجنوبية في دور ربع النهائي، أكد الراوي أن المواجهة ستكون صعبة بالتأكيد ولكنهم جاهزون لهذه المباراة وهدفهم مواصلة المشوار.

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