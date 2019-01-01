خاص جول | أنتيتش: ريال مدريد يحتاج جريزمان أكثر من برشلونة

تعرف على تصريحات مدرب أتلتيكو وريال مدريد وبرشلونة السابق حول إمكانية انضمام جريزمان للبلوجرانا

حوار جول

أكد المدير الفني السابق لأتلتيكو وريال مدريد وبرشلونة، رادومير أنتيتش، أن أنطوان جريزمان، هداف الروخي بلانكوس، قد يجد مكانًا له في الملكي بدلًا من الانتقال إلى البلوجرانا.

التقارير الصحفية تؤكد اقتراب برشلونة من إتمام صفقة جريزمان بعد دفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب.

وقال أنتيتش في حوار خاص: "جريزمان يفضل اللعب في مركز صناعة اللعب وهو أمر غير موجود في برشلونة ولو انضم لهم أعتقد أنّ مكانه الطبيعي سيكون دكة البدلاء".

وتابع: "مندهش من أن ثلاثي إسبانيا لا يفكرون في التعاقد مع أفضل ممر في العالم وهو كيفين دي بروين من مانشستر سيتي وبالأخص من الملكي، فبعد لوكا مودريتش يصبح البلجيكي أهم خيار للفريق".

المدرب الصربي رأى أنّ انضمام إيدين هازارد لريال مدريد لن يكون مفيدًا بنفس فائدة دي بروين لأنّ الأخير يساعد باقي اللاعبين على التألق.

واستمرارًا للحديث عن ريال مدريد، أشار أنتيتش إلى أنّ الملكي بحاجة إلى التخلي عن بعض اللاعبين وبناء فريق للمستقبل ووضع خطة جيدة للتعامل مع سوق الانتقالات المقبلة.

شهادة من كاسياس في حق زيزو 🗣️

اختلفت المناصب والأدوار والأماكن .. لكن هذا ما يبقى في النهاية، الصداقة 🤛🤜 pic.twitter.com/GvQ1Qn1AGE — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 4, 2019

وانتقل الحديث عن برشلونة، واصل صاحب الـ 70 عامًا: "الدوري الإسباني لم يحسم بعد نظريًا ولكن برشلونة هو الأقرب دون أي شك، وأصعب مباراة محلية في الانتظار هي فالنسيا في نهائي كأس الملك".

وأردف: "أعتقد أنّ ليونيل ميسي يعاني من إصابة ولذلك من المفضل إراحته في مباريات الليجا ليكون جاهزًا لمباراة مانشستر يونايتد، ولكن لا أظن حدوث هذا الأمر بعد ما شاهدناه أمام فياريال".

واسترسل: "برشلونة الموسم الحالي أفضل من الماضي كما يحققون الفوز حتى في المباريات التي يلعبونها بصورة سيئة بفضل تألق ليونيل ميسي".

واختتم: "لا أحب الحديث كثيرًا عن مقارنة ميسي بلاعبين آخرين ولكن ما يقدمه حاليًا سيبقى محفورًا في سجلات التاريخ. الأهداف التي سجلها أمام إسبانيول وريال بيتيس هي أعمال إبداعية لا يمكن تجاهلها".