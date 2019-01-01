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أبيدال يجتمع مع جريزمان لحسم انتقاله لبرشلونة

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Getty Images
جريزمان قد ينضم للنادي الكتالوني خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

اجتمع السكرتير الفني لنادي برشلونة، إيريك أبيدال، مع أنطوان جريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد، لأجل الحصول على توقيعه في الصيف المقبل.

جريزمان يحصل على 25 مليون يورو سنويًا من الروخي بلانكوس ليصبح ثاني أعلى الرواتب في الدوري الإسباني بعد ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي.

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وذكر "راديو كتالونيا"  في تقرير له أنّ أبيدال اجتماع اليوم مع جريزمان بهدف احترام الاتفاق بين الطرفين للموسم الماضي والتعاقد مع اللاعب.

وأوضحت أنّ جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس البلوجرانا، لا يمانع التعاقد مع جريزمان خلال سوق الانتقالات الصيفية بشرط خفض راتبه ليعود للاتفاق المسبق.

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وأكد التقرير أنّ انضمام جريزمان لن يؤثر على خطة الفريق في التعاقد مع ماتياس دي ليخت، مدافع أياكس الهولندي، ومهاجم صريح.

ويتجه برشلونة لضم مهاجم شاب وانحسر الاختيار بين ماكسي جوميز من سيلتا فيجو أو لوكا يوفيتش، مهاجم فرانكفورت.

 

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