خاص | ثورة الهلال بعد نيمار .. "الاستغناء عن نجم الفريق وضم هذه الصفقة"!

الهلال يعمل على حسم صفقة عالمية جديدة

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يبدو أن مسؤولي نادي الهلال السعودي، لن يكتفوا بصفقة الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور؛ حيث يتم العمل على ضم عدد من النجوم العالميين الجدد، قبل إغلاق باب الميركاتو الصيفي الحالي.

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الهلال أعلن اليوم الثلاثاء، التعاقد مع نيمار "31 سنة"، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في صفقة قدرتها وسائل الإعلام العالمية بـ80 إلى 90 مليون يورو.

وفي هذا السياق.. علم موقع "GOAL" من مصادره الخاصة، أن الإدارة الهلالية، تعمل على التعاقد مع ظهير أيسر عالمي؛ لإنهاء الأزمة التي يُعاني منها الفريق، في هذا المركز.

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ويتفاوض الزعيم، مع 4 أسماء عالمية في مركز الظهير الأيسر؛ وهم البرازيلي إيرتون لوكاس "فلامنجو"، والإسباني خوسيه جايا "فالنسيا"، والكرواتي بورنا سوسا "شتوتجارت"، والفرنسي لوكا ديني "أستون فيلا".

ولا تزال المفاوضات مع هذا الرباعي، في بدايتها؛ حيث من المقرر أن يتم تسجيل أحدهم، في قائمة الفريق الأول لكرة القدم، خلال الموسم الرياضي الحالي 2022-2023، بدلًا من البرازيلي ميشايل ديلجادو، الذي سيتم الاستغناء عنه، بمجرد إتمام الصفقة.

وتعاقد الهلال في الميركاتو الصيفي الحالي - حتى الآن -، مع الساحر البرازيلي نيمار، ومواطنه مالكوم دي أوليفيرا، بالإضافة إلى المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي، وثنائي خط الوسط الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش والبرتغالي روبن نيفيش.

جدير بالذكر أن الزعيم الهلالي، توصل إلى اتفاق مع الحارس المغربي ياسين بونو والمهاجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش؛ ما يعني تبقي مقعد أجنبي وحيد؛ سيكون للظهير الأيسر.

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