خاص | بلد عربي يستضيف كأس العالم للأندية 2022

مونديال الأندية 2022 تم تأجيله لإقامة مونديال المنتخبات خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022

بعد فترة كبيرة من الغموض حول نسخة 2022 من كأس العالم للأندية، استقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على البلد المستضيف أخيرًا، بحسب ما أكدت مصادر "جول".

مونديال الأندية لهذا العام تم تأجيله، نظرًا لإقامة كأس العالم للمنتخبات في شهري نوفمبر وديسمبر 2022، وهي الفترة التي كانت تقام بها بطولة الأندية كل عام.

ووفقًا لمصادرنا فإن الاتحاد الدولي استقر على إسناد مهمة مونديال الأندية 2022 لدولة قطر، بعد التنظيم الرائع لنسختي 2019 و2020.

وأوضح المصادر أنه حتى الآن لم يتحدد بعد موعد إقامة البطولة، في انتظار نهاية مونديال المنتخبات لبحث هذا الملف.

يذكر أن مونديال الأندية يقام في الوطن العربي خلال الخمس سنوات الأخيرة، بين قطر والإمارات، إذ استضاف الأولى نسختين، والثانية ثلاث نسخ.