خاص | بعد إصابته .. الركراكي يقرر مصير أبوخلال في كأس العالم

الإصابات تنال من المنتخب المغربي قبل كأس العالم.

تعرض اللاعب زكرياء أبو خلال نجم فريق تولوز الفرنسي لإصابة في مباراة فريقه بالدوري الفرنسي يوم السبت الماضي.

تلك الإصابة من المفترض أن تبعد اللاعب عن الملاعب لمدة 15 يومًا على الأقل، وهو ما يعني أنه قد يغيب عن أول مواجهتين لأسود أطلس في كأس العالم بحسب ما علم GOAL .

اللاعب كان قد تم استبداله في بداية الشوط الثاني من مواجهة تولوز ضد رين في الجولة الـ 15 من الدوري الفرنسي بعد الإصابة في الفخذ.

ومن المقرر أن يحسم وليد الركراكي مصير اللاعب من التواجد في كأس العالم بقطر خلال الساعات المقبلة، إذا ما كان سيضمه للفريق أم سيستبدله.

جدير بالذكر أن المنتخب المغربي يلاقي نظيره الكرواتي يوم الأربعاء 23 نوفمبر قبل أن يلعب ضد نظيره البلجيكي يوم 27 ويختتم دور المجموعات ضد كندا في الأول من ديسمبر.