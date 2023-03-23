خاص| إيميليانو مارتينيز عن احتفال "مبابي": 6 ملايين شخص كانوا يلقون الدمى في وجهى!

الحارس الأرجنتيني يدرك جيدًا مستوى الانتقادات التي تعرض لها

تناول الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز حارس مرمى منتخب التانجو بعض التفاصيل مجددًا عن نهائي كأس العالم 2022، وأهم لاعبي منتخب فرنسا كيليان مبابي.

وقال مارتينيز في تصريحات خاصة لـ"جول": "لاعب ذو مستوى عالمي، ماذا يمكنني أن أقول؟ سريع للغاية، رائع وكان قويًا في النهائي وسجل 4 أهداف في شباكي".

وتابع مارتينيز حديثه عن الاحتفال المثير للجدل بالدمية التي تحمل وجه مبابي في الأرجنتين، وقال: "كان هناك الكثير من الناس في موكب الحافلة، ودمى عديدة، تخيل أن هناك ستة ملايين شخص يرمون أشياء عليك، لذا ستحصل على الكثير من الأشياء، من الواضح أنه كان هناك الكثير من دمى اللاعبين الفرنسيين أو الهولنديين، هذه هي الأرجنتين والمشجعون الذين يفعلون ذلك لا يستهدفون أكثر من المرح".

وعن زميله في المنتخب وقائده ليونيل ميسي قال: "هو أفضل لاعب على الإطلاق، لذلك فكل لاعبي باريس سان جيرمان وليس مبابي فقط، حتى نيمار، سيتعلمون منه الكثير".